“Укроборонпром” представив нову установку залпового вогню

Пускова установка системи залпового вогню ZRN-01 Stokrotka

Ця розробка вперше демонструється в Україні на виставці "Зброя та Безпека", повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".ZRN-01 Stokrotka призначена для виявлення та ураження наземних цілей, від піхоти до захищених укриттів, а також для знищення повітряних цілей, в першу чергу – безпілотних літальних апаратів. Для цього система залпового вогню обладнана сучасною системою виявлення цілей, яка включає український радар, оптичні прилади та цифрову систему керування вогнем польського виробництва.Система виявлення цілей дозволяє виявляти навіть малі безпілотні апарати, в тому числі з композитних "прозорих" матеріалів, на відстані біля 10 км. А за знищення цілей відповідають українські некеровані ракети РС-80ПО від ДАХК "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонпром".Після виявляння повітряної цілі система керування вогнем розраховує траєкторію її руху та направляє ракети у точку "зустрічі". Завдяки великій надзвуковій швидкості РС-80 забезпечується мінімальний час польоту до цілі, а використання спеціальних електронних програмових детонаторів та бойової частини, гарантує її знищення. Тактико-технічні характеристики ракети дозволяють знищувати цілі на висоті до 4 км, що значно перевищує максимальну ефективну висоту польоту малих безпілотників. Окрім того, можливості системи дозволяють знищувати наліт "зграї" дронів, завдяки високій скорострільності системи.Загалом, система ZRN-01 Stokrotka забезпечує рішучі переваги, в першу чергу – економії у порівнянні з існуючими зараз традиційними засобами ППО.При знищенні безпілотника гарматним вогнем витрачаються не тільки боєприпаси, зі швидкістю від 1000 до 4000 або навіть 5000 за хвилину, але і ресурс ствола, який може становити біля 6-10 тисяч пострілів. Вартість боєприпасів, стволу та інших механізмів зброї, не говорячи вже про керовані зенітні ракети, може у сотні разів перевищити вартість малого сучасного дрону.У свою чергу, некеровані ракети відрізняються невеликою вартістю при, як мінімум, аналогічній ефективності проти цілей такого типу, за умови використання спеціальної бойової частини.Водночас, використання навіть сучасних засобів радіоелектронної боротьби та протидії, які придушують канали керування безпілотниками та системи супутникової навігації, не дають 100% гарантії захисту від дронів, які можуть виконувати запрограмований політ або використовувати спеціальні високозахищені системи зв‘язку.Окрім того, ZRN-01 Stokrotka може застосовуватись для знищення наземних цілей на відстані до 7 км. Враховуючи різноманітні види бойових частин ракети РС-80 можливо ефективне знищення будь-яких цілей, від відкритих позицій піхоти та легкоброньованої техніки, до укриттів та захищених об‘єктів.ZRN-01 Stokrotka зараз змонтована на шасі великої прохідності STAR 265M2 в 6×6, яке забезпечує мобільність системи. При цьому ZRN-01 Stokrotka може бути встановлена на будь-яку платформу, від інших колісних або гусеничних шасі до кораблів."Стрімкий розвиток малих безпілотних апаратів став великим викликом для інженерної оборонної думки. Останній досвід, який надходить з усіх військових конфліктів, доводить, що прості у використанні та дешеві малі безпілотні літальні апарати з кожним разом стають ще більшою проблемою та несуть велику загрозу наземним військам та стратегічним об‘єктам. Для вирішення питання захисту від дронів, "Укроборонпром" та найбільше приватне об’єднання польської оборонки – WB Group, об‘єднали свої зусилля. Завдяки новому поєднанню вже відпрацьованих систем вдалось, за мінімальний термін, створити новий тип зброї – ZRN-01 Stokrotka. Зараз ця система готується до проведення випробувань, які допоможуть зробити її ще ефективнішою, а також є необхідною умовою для передачі ZRN-01 Stokrotka до українських захисників", – прокоментував Заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" з авіабудування та виробництва Володимир Коробов.Необхідно зазначити, що ZRN-01 Stokrotka стала черговим результатом глибокої співпраці українського та польського оборонних комплексів, яке має велике значення, враховуючи членство Польщі в Євросоюзі та НАТО. Саме така взаємовигідна спільна робота є невід’ємною частиною інтеграційних процесів українського оборонного-комплексу до євроатлантичних структур.