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Ситуація на фронті: окупанти не припиняють мінометних обстрілів

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Опубліковано - 13.10.2017 13:39 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: окупанти не припиняють мінометних обстрілів
Ситуація на фронті: окупанти не припиняють мінометних обстрілів
Минула доба у районі проведення АТО завершилась без докорінних змін в обстановці. Противник й надалі сконцентровував вогневу активність на Донецькому напрямку, поодиноко застосовуючи при цьому міномети та увесь спектр піхотного озброєння.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Так, ввечері, декілька годин бойовики обстрілювали з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї наші опорні пункти у районі Авдіївської промзони. А близько 19 години, противник випустив 6 мін калібру 82 міліметри по захисниках Верхньоторецького. Крім того, озброєння БМП та кулемети найманці застосовували неподалік Луганського. Вночі стрілецька зброя ворога працювала неподалік Кам’янки.

На Приморському напрямку проросійські найманці двічі били по оборонцях Водяного з великокаліберних кулеметів та автоматичного гранатомету. Також двічі під кулеметний вогонь потрапили укріплення сил АТО неподалік Старогнатівки. А протитанковий гранатомет ворога бив біля Павлополя.

На Луганському напрямку ввечері було відносно спокійно. Лише близько 18 години окупанти обстріляли з кулемету наш опорний пункт неподалік Новоолександрівки.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я.

Збройні Сили України 13 разів оперативно і жорстко відповідали ворогу.

Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення.


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