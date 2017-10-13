Кібервійна. Польща заявляє, що відбила нову атаку російських хакерів

Міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич заявив, що кіберексперти його країни успішно відбили вже третю атаку російських хакерів. Однак загроза хакерських атак продовжує зростати. За словами Мацеревича, ціллю останньої атаки були компанії в Україні, які також мають представництва у Польщі. "На щастя, Польща відбила їх, але загрози зростають щодня", - заявив польський міністр в ефірі телеканалу TVP1 у п’ятницю, 13 жовтня.Одночасно уряд України закликав українських підприємців посилити кіберзахист своїх систем, оскільки очікується нова хакерська атака між 13 і 17 жовтня. Найімовірніше, атаку приурочено до Дня захисника Вітчизни, який в Україні святкують 14 жовтня. Із відповідним попередженням виступила команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.Нагадаємо, у червні проти України було здійснено масштабну кібератаку за допомогою комп’ютерного вірусу-здирника, який отримав назву Petya. Цей вірус шифрує інформацію на враженому ним комп’ютері, після чого виводить на екран повідомлення-вимогу перевести 300 доларів у біткоїнах за розблокування. Найбільш уразливими виявились українські компанії та відомства. Серед постраждалих - уряд України, національна пошта, метрополітен Києва, міжнародний аеропорт "Бориспіль", Чорнобильська АЕС, а також низка ЗМІ, банків, комерційних структур.Згодом вірус перекинувся на інші держави Європи, Америки та Азії. Він працює за схожою схемою, що й вірус WannaCry, який у середині травня вразив сотні тисяч комп’ютерів у всьому світі.Раніше об’єктами кібератак вже ставали інфраструктурні компанії в Україні, зокрема "Прикарпаттяобленерго".