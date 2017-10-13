Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

14 жовтня 2017, субота

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Кібервійна. Польща заявляє, що відбила нову атаку російських хакерів

Світ навколо нас 108 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 13.10.2017 22:49 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Польща заявляє, що відбила нову атаку російських хакерів
Кібервійна. Польща заявляє, що відбила нову атаку російських хакерів
Польща зафіксувала і успішно нейтралізувала кібератаку з Росії, повідомив міністр оборони РП. В Україні очікують нову масштабну атаку між 13 і 17 жовтня.

Міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич заявив, що кіберексперти його країни успішно відбили вже третю атаку російських хакерів. Однак загроза хакерських атак продовжує зростати. За словами Мацеревича, ціллю останньої атаки були компанії в Україні, які також мають представництва у Польщі. "На щастя, Польща відбила їх, але загрози зростають щодня", - заявив польський міністр в ефірі телеканалу TVP1 у п’ятницю, 13 жовтня.

Одночасно уряд України закликав українських підприємців посилити кіберзахист своїх систем, оскільки очікується нова хакерська атака між 13 і 17 жовтня. Найімовірніше, атаку приурочено до Дня захисника Вітчизни, який в Україні святкують 14 жовтня. Із відповідним попередженням виступила команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Нагадаємо, у червні проти України було здійснено масштабну кібератаку за допомогою комп’ютерного вірусу-здирника, який отримав назву Petya. Цей вірус шифрує інформацію на враженому ним комп’ютері, після чого виводить на екран повідомлення-вимогу перевести 300 доларів у біткоїнах за розблокування. Найбільш уразливими виявились українські компанії та відомства. Серед постраждалих - уряд України, національна пошта, метрополітен Києва, міжнародний аеропорт "Бориспіль", Чорнобильська АЕС, а також низка ЗМІ, банків, комерційних структур.

Згодом вірус перекинувся на інші держави Європи, Америки та Азії. Він працює за схожою схемою, що й вірус WannaCry, який у середині травня вразив сотні тисяч комп’ютерів у всьому світі.

Раніше об’єктами кібератак вже ставали інфраструктурні компанії в Україні, зокрема "Прикарпаттяобленерго".

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Світ навколо нас»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Свобода, якщо вона пустила коріння, швидко зростає”
Джордж Вашінгтон

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.