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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Сьогодні під парламентом буяли пристрасті

Політика Регіон: м.Київ 119 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 17.10.2017 21:37 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Сьогодні під парламентом буяли пристрасті
Сьогодні під парламентом буяли пристрасті
На площі навпроти Верховної Ради з ранку зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Судячи з символіки в руках мітингувальників, під парламентом мітингували: "Батьківщина", "Самопоміч", "Рух нових сил" та "Автомайдан" і декілька громадських організацій.

У зв’язку з масовою акцією поліція, за розпорядженням мерії, перекрила рух автотранспорту навколо урядових установ.

З ранку до обіду акція відбувалася мирно, але ближче до вечора мітингувальники почали розходитися, а ті, що залишилися - почали готуватися до "ночівлі". Приблизно о 17 годині почалися сутички між мітингувальниками і силами правопорядку через дії із встановленням наметів.

Станом на 17:30 з’явилися травмовані: одного поліцейського шпиталізували у "напівпритомному стані", трьом цивільним надали першу допомогу на місці без ушпиталення. Під час сутичок біля Верховної Ради між поліцейськими та мітингувальниками, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Після штовханини намети встановили.

Загалом звели близько двох десятків наметів, сім з яких - на проїжджій частині вулиці Грушевського, решта - у Маріїнському парку та на площі біля Верховної Ради.

Після закриття вечірнього засідання пленарної сесії парламенту депутата від Блоку Петра Порошенка Олега Барну побили учасники акції біля будівлі Верховної Ради.

Це сталося тоді, як пан Барна вийшов із Верховної Ради і попрямував у бік готелю "Київ". Тоді його оточили кілька людей і побили.

До політика кинувся пан Саакашвілі, аби відтягти політика і вивести його через "коридор".

Наразі інформації про стан здоров’я нардепа після спілкування з виборцями немає.

У наметовому містечку наразі перебувають декілька сот мітингувальників.

За інформаційними повідомленнями ВВС та УП.

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