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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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«Візитівки Яроша». Чекісти «викрили» чергового ворога «русского мира»

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Опубліковано - 18.10.2017 10:32 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

«Візитівки Яроша». Чекісти «викрили» чергового ворога «русского мира»
«Візитівки Яроша». Чекісти «викрили» чергового ворога «русского мира»
Слідчий комітет Росії 18 жовтня повідомив про затримання спільно з ФСБ громадянина України Романа Терновського.

«На території Ростовської області затримано громадянина України Романа Терновського, причетного до діяльності забороненої рішенням Верховного суду РФ екстремістської організації «Правий сектор», – ідеться в повідомленні.

Російські слідчі вказали, що Терновський «у складі учасників організації «Правий сектор» неодноразово брав участь у пікетах, мітингах та інших суспільно-масових заходах на території України».

«Крім того, використовуючи аккаунт у соціальній мережі Facebook, Терновський здійснював пропаганду діяльності організації «Правий сектор», – стверджує російське слідство.

«Дії Терновського спрямовані проти інтересів Російської Федерації і кваліфіковані слідством за ч. 2 ст. 2822 КК РФ, що передбачає кримінальну відповідальність за участь у діяльності екстремістської організації», – заявляє відомство.

За даними Слідчого комітету, «за місцем проживання підозрюваного в Ростові-на-Дону виявлено предмети одягу та інші особисті речі з символікою організації «Правий сектор».

За клопотанням слідства суд постановив взяти Терновського під варту.

У Росії заборонена діяльність багатьох організацій. Екстремістськими Москва вважає як угруповання «Ісламська держава» чи український «Правий сектор», так і релігійні організації, приміром, «Свідків Єгови» чи «Хізб-ут-Тахрір».

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