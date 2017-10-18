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Ситуація на фронті: вогнева активність окупантів зростає

Війна з Росією (АТО) 107 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 18.10.2017 12:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: вогнева активність окупантів зростає
Ситуація на фронті: вогнева активність окупантів зростає
Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка залишалась напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Як і вдень, після 18 години противник продовжив активні обстріли наших позицій вздовж усієї лінії розмежування на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Так, ввечері бойовики декілька годин били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по укріпленнях сил АТО біля Авдіївки, шахти Бутівка, Новоселівки Другої, Троїцького та Майорська. Декілька разів ворог застосовував стрілецьку зброю на підступах до Пісків і Кам’янки. А близько 18 години унаслідок мінометного обстрілу неподалік Зайцевого загинув один український воїн.

На Приморському напрямку «гарячою точкою» залишаються околиці Мар’їнки. Тут ввечері бойовики знову відкрили вогонь по укріпленнях сил АТО, використовуючи цього разу міномети калібру 82 міліметри, протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю. Українські захисники симетрично відповіли ворогу. На жаль, у результаті цього протистояння отримали поранення двоє наших бійців. Крім того, наприкінці доби проросійські найманці із 120-міліметрових мінометів били по опорних пунктах української армії біля Гнутового, а з 82-міліметрових на підступах до Лебединського. Також ввечері на Приморському напрямку отримали поранення двоє наших військових унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

На Луганському напрямку обстрілів було найменше. Проте біля Новоолександрівки бойовики застосовували міномети калібру 82 міліметри та озброєння БМП. А під вогонь стрілецької зброї ворога потрапили наші позиції біля Кримського і Попасної.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 44 рази порушили перемир’я.

Сили АТО 38 разів відповідали ворогу використовуючи, увесь спектр піхотного озброєння.

Унаслідок бойових дій загинули двоє українських воїнів, ще четверо отримали поранення різного ступеня важкості.

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