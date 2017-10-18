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За минулі дві доби кількість обстрілів позицій ЗСУ зросла вдвічі

Війна з Росією (АТО) 108 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 18.10.2017 13:52 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

За минулі дві доби кількість обстрілів позицій ЗСУ зросла вдвічі
За минулі дві доби кількість обстрілів позицій ЗСУ зросла вдвічі
Впродовж 15-17 жовтня поточного року загальна кількість обстрілів позицій підрозділів ЗС України з боку НЗФ ОРДО та ОРЛО збільшилася у два рази.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Українська сторона СЦКК констатує, що протягом 15-17 жовтня 2017 року НЗФ ОРДО та ОРЛО, незважаючи на взяті на себе зобов’язання під час Мінських домовленостей та режиму «шкільного перемир’я», продовжують збільшувати кількість обстрілів позицій Збройних Сил України та ділянок місцевості поблизу мирних населених пунктів на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках.

Так, протягом 15-17 жовтня поточного року загальна кількість обстрілів позицій підрозділів ЗС України з боку НЗФ ОРДО та ОРЛО збільшилася у два рази.

Особливо залишається напруженою обстановка в районі населених пунктів Павлопіль, Водяне, Гнутове, Артемове, Мар’їнки, та Зайцеве-Північне (територія ОРДО), Трьохізбенки та Новотошківки (територія ОРЛО). Бойовики ОРДО та ОРЛО неодноразово застосовували по позиціям підрозділів ЗС України, у т.ч. зброю, заборонену Мінськими угодами: міномети калібру 82 і 120 мм, а також крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
НЗФ ОРДО обстрілювали зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції підрозділів ЗС України в районі населених пунктів Піски, Авдіївка, шахта Дутовка, Світлодарськ, Кам’янка.

Масованих обстрілів з боку НЗФ ОРЛО зазнали позиції підрозділів ЗС України в районі населених пунктів Новоолександрівка, Попасна, Станиця Луганська та Валуйське.

На Маріупольському напрямку підрозділи ЗС України потрапили під вогонь з підствольних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля населених пунктів Лебединське, Широкине, Талаківка та Новотроїцьке.

Українська сторона СЦКК наголошує, що такими діями НЗФ ОРДО та ОРЛО вкотре демонструють відверте нехтування Мінськими домовленостями, бажання дискредитувати ЗС України напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи та прагнення до подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі.

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