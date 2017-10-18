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Україна направила РФ ноту через затримання українця

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Опубліковано - 18.10.2017 22:58 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону направило ноту та звернення російській стороні через затримання українця Романа Терновського.

Про це повідомив представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Генеральне консульство України сьогодні направило ноту та звернення до компетентних органів РФ із вимогою про негайне інформування про обставини та причини затримання, місце тримання, а також надання консулам дозволу на відвідування", - розповів Кирилич.

Він також уточнив, що оперативні дії консула щодо з’ясування обставин і причин затримання українця поки що безрезультатні.

"Наші спроби отримати інформацію від СК у Ростовській області по телефону залишилися без відповіді", - додав він.

Як повідомлялося раніше, 18 жовтня Слідчий комітет РФ заявив про затримання у Ростовській області громадянина України, який нібито причетний до діяльності організації "Правий сектор".

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