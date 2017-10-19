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Ситуація на фронті: від чергового перемир’я не лишилося й сліду

Війна з Росією (АТО) 102 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 19.10.2017 13:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: від чергового перемир’я не лишилося й сліду
Ситуація на фронті: від чергового перемир’я не лишилося й сліду
Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка й надалі продовжила загострюватись. Ворог суттєво збільшив кількість вогневих провокацій та все частіше застосовував міномети різних калібрів.

Про повідомив прес-центр АТО.

Так, більше половини від загальної кількості обстрілів за минулу добу припадало на Донецький напрямок. Зокрема, увечері бойовики із мінометів калібру 82 міліметри, різних видів гранатометів декілька разів били по оборонцях Авдіївки. Також під гранатометним вогнем окупантів опинились наші позиції біля Луганського, Майорська, Кам’янки. А близько 18 години, біля Пісків унаслідок обстрілу українського опорного пунктту із застосуванням 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП отримав поранення один наш боєць. Крім того, майже опівночі загарбники випустили понад 20 мін калібру 120 міліметрів на підступах до Троїцького.

На Луганському напрямку ворог двічі застосовував 82-міліметрові міномети неподалік Новотошківського та Новозванівки. А із 120-міліметрових мінометів накривав позиції сил АТО у районі Кримського і Попасної. Також уночі під вогонь із автоматичних гранатометів потрапили оборонці Троїцького, Новозванівки та Новоолександрівки.

На Маріупольському напрямку наприкінці доби обстрілів було найменше. Проте близько 19 години проросійські найманці били з міномету калібру 82 міліметри неподалік Гнутового. А великокаліберний кулемет застосовували на околицях Старогнатівки.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 53 рази порушили перемир’я.

Сили АТО 31 раз вогнем у відповідь придушували активність окупантів.

У результаті бойових дій двоє українських воїнів були поранені. Ще один військовий отримав поранення унаслідок підриву.


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