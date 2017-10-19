Після багатоденного кнопкодавства у порожній залі, нардепи ухвалили медичну реформу

Таке рішення підтримали 240 карток народних депутатів.Згідно з законопроектом, держава гарантує громадянам України та іншим визначеним законом особам надання необхідних медичних послуг та лікарських засобів повністю або частково за рахунок коштів Державного бюджету.Як ідеться в пояснювальній записці, обсяг медичних послуг та лікарських засобів, вартість яких покривається державними гарантіями та ступінь покриття, закріплюється на рівні закону в державному гарантованому пакеті. Зміни дозволять залучити до надання медичних послуг за рахунок бюджетних коштів заклади охорони здоров’я недержавної форми власності та фізичних осіб-підприємців, що має позитивно відобразитись на якості надання медичних послуг.Новий механізм фінансування запроваджується поступово, на первинному рівні вже з 2018 року, на інших рівнях – до 2020 року.Як повідомлялося раніше, законопроект 6327, яким започатковується медична реформа в Україні, був проголосований парламентом у першому читанні та направлений на доопрацювання робочої групи за участю народних депутатів.До тексту документу в ході опрацювання робочою групою було надано майже 900 правок, 396 правок були розглянуті Комітетом з питань охорони здоров’я Верховної Ради.Раніше в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що в ході роботи на текстом законопроекту документ зазнав суттєвих змін по ключових позиціях, що змінює саму суть реформи. Зокрема, була вилучена норма про співоплату за медичні послуги на вторинному-третинному рівні меддопомоги, норма про міжнародні протоколи лікування. Також народні депутати запропонували замість Національної служби здоров’я, яка мала б здійснювати оплату за медичні послуги, зокрема на первинній ланці, виділяти медичну субвенцію місцевим органам влади.