МЗС висловив протест з приводу чергового судилища над викраденим чекістами українцем

НКВД. Радянський агітплакат часів сталінського терору

«Безпідставне тримання Павла Гриба під вартою у СІЗО Краснодара за сфабрикованим обвинуваченням є черговим свідченням політичного характеру справи», – мовиться уукраїнського зовнішньополітичного відомства.МЗС України висловлює вимогу негайно звільнити Павла Гриба і закликає міжнародну спільноту і правозахисників «засудити жорстоке поводження російської сторони з незаконно затриманим українцем».18 жовтня суд у Краснодарі продовжив термін утримання під вартою громадянина України Павла Гриба до 4 січня 2018 року.24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно. 18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини зажадав від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я.