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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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МЗС висловив протест з приводу чергового судилища над викраденим чекістами українцем

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Опубліковано - 19.10.2017 16:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

НКВД. Радянський агітплакат часів сталінського терору
НКВД. Радянський агітплакат часів сталінського терору
МЗС України висловлює протест через продовження терміну утримання під вартою викраденого у Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба.

«Безпідставне тримання Павла Гриба під вартою у СІЗО Краснодара за сфабрикованим обвинуваченням є черговим свідченням політичного характеру справи», – мовиться у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.

МЗС України висловлює вимогу негайно звільнити Павла Гриба і закликає міжнародну спільноту і правозахисників «засудити жорстоке поводження російської сторони з незаконно затриманим українцем».

18 жовтня суд у Краснодарі продовжив термін утримання під вартою громадянина України Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно. 18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини зажадав від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я.

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