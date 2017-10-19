Частина учасників протесту під парламентом вирішила діяти інакше

Відповідну спільну заяву зі сцени зачитав експерт з антикорупції РПР Олександр Лємєнов.Організатори акції вимагатимуть від влади виконання всіх трьох своїх вимог - скасування депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду та виборчої реформи. Але протестувати під Радою будуть лише прихильники Саакашвілі.Решта організаторів, як то РПР, ЦПК, Громадянська платформа, ДемАльянс, Альтернатива, Самопоміч, рух "Чесно" та інші "продовжать протест іншими методами".Разом із партією Саакашвілі в наметах залишаться також прихильники депутатів від "Самопомочі" Семена Семенченка та Єгора Соболєва.Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв закликав людей, які протестують під парламентом, о 20.15 йти до адміністрації президента.Про це він заявив зі сцени під Радою."Пропоную піти всім до офісу Порошенка, щоб нагадати йому про нашу вимогу", - заявив Соболєв."Якщо президент буде від нас ховатись, ми підемо туди, де він живе, де його бізнес", - додав він.Соболєв розповів, що колону активістів, які рушать на Банкову до президента, буде супроводжувати поліція.Активістам не перешкоджатимуть.Як уточнили УП співрозмовники у "Самопомочі", Семенченко і Соболєв залишаються не як представники цієї партії, а як учасники Громадського руху "Звільнення".Після 20-ї години активісти на чолі з народними депутатами Єгором Соболєвим та Юрієм Левченком прийшли до адміністрації президента.Левченко і Соболєв пішли в адміністрацію президента і передали законопроект про антикорупційний суд який вони підготували.Всього на Банковій було півтисячі мітингувальників. Вони кричали "Петро виходь", "Київ вставай", а також "банду геть" та співали гімн України. Після того, як нардепи передали законопроект про антикорупційний суд, активісти пішли назад до Верховної Ради.Всі учасники мітингу повернулися в наметове місто, ситуація спокійна.