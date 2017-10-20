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- у 1919-1920 роках Кам`янець-Подільський ненадовго став державним центром України - останньою столицею УНР. Сюди перемістилися Директорія та Уряд УНР. В місті постав Комітет охорони Республіки. Однак у 1920 році Червона армія розгромила війська УНР.

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Ситуація на фронті: окупаційні війська трохи притихли

Війна з Росією (АТО) 116 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 20.10.2017 14:33 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: окупаційні війська трохи притихли
Ситуація на фронті: окупаційні війська трохи притихли
У районі проведення АТО наприкінці минулої доби обстановка не зазнала суттєвих змін. У цілому російсько-окупаційні угруповання зменшили кількість обстрілів, проте й надалі основна активність ворога фіксується на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Так, увечері бойовики двічі упродовж декількох годин били з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по укріпленнях українських військ неподалік шахти Бутівка. Починаючи з 19 години і майже до опівночі, противник із різних видів гранатометів та кулеметів обстрілював оборонців Авдіївки. З цієї ж зброї окупанти вели вогонь у районі Верхньоторецького.

На Приморському напрямку проросійські найманці, увечері двічі застосовували автоматичні і протитанкові гранатомети на підступах до Водяного. Також під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів опинились захисники Гнутового.

На Луганському напрямку зафіксований лише один обстріл. Близько 20 години бойовики били з гранатомету і стрілецької зброї по опорних пунктах української армії біля Щастя.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили режим тиші.

Збройні Сили України 9 разів вогнем із піхотного озброєння примушували противника дотримуватися перемир’я.

Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців сил АТО немає.


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