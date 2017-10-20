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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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У РФ не відповіли на жоден лист України щодо викраденого чекістами Гриба

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Опубліковано - 20.10.2017 18:20 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Український омбудсмен Валерія Лутковська
Український омбудсмен Валерія Лутковська
Український омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що Росія ігнорує її листи щодо ситуації із затриманим Павлом Грибом, якого звинувачують у “підготовці теракту в школі”.

Про це вона сказала в ході прес-конференції в п’ятницю, 20 жовтня.

За її словами, російська сторона не відреагувала на жоден з п’яти листів.

"На жаль, тут теж досить складна ситуація у зв’язку з тим, що на п’ять листів, які були адресовані омбудсмену Російської Федерації з кінця серпня по сьогоднішній день, ми не отримали ще жодної відповіді. Я все-таки дуже розраховую на те, що буде здійснений ефективний контроль з боку омбудсмена РФ щодо ситуації із Павлом Грибом і, відповідно, що Росія виконає правило 39 (регламенту Європейського суду з прав людини - ред.), тому що адвокати Павла Гриба звернулися до ЄСПЛ. Європейський суд з прав людини має право втрутитися у справу безпосередньо", - зазначила омбудсмен.

Вона наголосила, що адвокатам Гриба вдалось переконати Європейський суд у необхідності втручання, зважаючи стан здоров’я затриманого.

Як повідомлялося раніше, Росія звинуватила затриманого українця Павла Гриба в підготовці теракту в школі.

Нагадаємо, 28 серпня колишній прикордонник, а нині військовий капелан Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла в Білорусі. Згодом ЗМІ з’ясували, що ФСБ використала 17-річну дівчину, щоб заманити юнака до іншої країни. Згодом МЗС заявило, що Павло Гриб перебуває в управлінні ФСБ в Краснодарі.

18 жовтня відбулося засідання Жовтневого районного суду Краснодара, у ході якого було продовжено термін утримання під вартою українця Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

Зприводу судилища над громадянином України МЗС 19 жовтня висловив офіційний протест.

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