У РФ не відповіли на жоден лист України щодо викраденого чекістами Гриба

Український омбудсмен Валерія Лутковська

Про це вона сказала в ході прес-конференції в п’ятницю, 20 жовтня.За її словами, російська сторона не відреагувала на жоден з п’яти листів."На жаль, тут теж досить складна ситуація у зв’язку з тим, що на п’ять листів, які були адресовані омбудсмену Російської Федерації з кінця серпня по сьогоднішній день, ми не отримали ще жодної відповіді. Я все-таки дуже розраховую на те, що буде здійснений ефективний контроль з боку омбудсмена РФ щодо ситуації із Павлом Грибом і, відповідно, що Росія виконає правило 39 (регламенту Європейського суду з прав людини - ред.), тому що адвокати Павла Гриба звернулися до ЄСПЛ. Європейський суд з прав людини має право втрутитися у справу безпосередньо", - зазначила омбудсмен.Вона наголосила, що адвокатам Гриба вдалось переконати Європейський суд у необхідності втручання, зважаючи стан здоров’я затриманого.Як повідомлялося раніше, Росія звинуватила затриманого українця Павла Гриба в підготовці теракту в школі.Нагадаємо, 28 серпня колишній прикордонник, а нині військовий капелан Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла в Білорусі. Згодом ЗМІ з’ясували, що ФСБ використала 17-річну дівчину, щоб заманити юнака до іншої країни. Згодом МЗС заявило, що Павло Гриб перебуває в управлінні ФСБ в Краснодарі.18 жовтня відбулося засідання Жовтневого районного суду Краснодара, у ході якого було продовжено термін утримання під вартою українця Павла Гриба до 4 січня 2018 року.Зприводу судилища над громадянином України МЗС 19 жовтняофіційний протест.