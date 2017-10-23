Ситуація на фронті без змін
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Так, на Донецькому напрямку, під вогонь ворожих гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, наприкінці доби, потрапили наші опорні пункти біля Авдіївки та шахти Бутівка. А з протитанкових гранатометів і озброєння БМП окупанти понад годину били на підступах до Кам’янки.
На Приморському напрямку бойовики застосовували великокаліберні кулемети неподалік Широкиного та Старогнатівки, а гранатомет – поблизу Водяного.
На Луганському напрямку, увечері, майже півтори години проросійські найманці обстрілювали з 82-міліметрових мінометів, автоматичних та протитанкових гранатометів наших захисників у районі Кримського.
Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 12 разів порушили режим тиші.
У відповідь на провокації наші бійці 8 разів застосовували зброю на ураження противника.
Унаслідок бойових дій один військовослужбовець сил АТО отримав поранення.