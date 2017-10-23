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- у 1919-1920 роках Кам`янець-Подільський ненадовго став державним центром України - останньою столицею УНР. Сюди перемістилися Директорія та Уряд УНР. В місті постав Комітет охорони Республіки. Однак у 1920 році Червона армія розгромила війська УНР.

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Ситуація на фронті без змін

Війна з Росією (АТО) 70 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 23.10.2017 15:18 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті без змін
Ситуація на фронті без змін
Минула доба у районі проведення АТО завершилась без суттєвих змін в обстановці. Противник й надалі поодиноко обстрілював позиції української армії на усіх напрямках, застосовуючи переважно піхотне озброєння.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Так, на Донецькому напрямку, під вогонь ворожих гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, наприкінці доби, потрапили наші опорні пункти біля Авдіївки та шахти Бутівка. А з протитанкових гранатометів і озброєння БМП окупанти понад годину били на підступах до Кам’янки.

На Приморському напрямку бойовики застосовували великокаліберні кулемети неподалік Широкиного та Старогнатівки, а гранатомет – поблизу Водяного.

На Луганському напрямку, увечері, майже півтори години проросійські найманці обстрілювали з 82-міліметрових мінометів, автоматичних та протитанкових гранатометів наших захисників у районі Кримського.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 12 разів порушили режим тиші.

У відповідь на провокації наші бійці 8 разів застосовували зброю на ураження противника.

Унаслідок бойових дій один військовослужбовець сил АТО отримав поранення.


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