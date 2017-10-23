Чекісти повідомили про чергове затримання українця
Як повідомляє прес-служба російського відомства, українець влаштував перестрілку під час спроби незаконного перетину кордону Росії, зробив спробу зникнути на території України.
«Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії по Курській області затримали 31-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з України до Росії», – йдеться в повідомленні.
У ФСБ зазначають, що під час перестрілки затриманий зазнав вогнепальних поранень середнього ступеня тяжкості, у нього вилучили два пістолети, п’ять гранат, 50 патронів калібру 5,45 мм і 26 ампул, імовірно, з ртуттю.
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