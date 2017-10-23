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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Чекісти повідомили про чергове затримання українця

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Опубліковано - 23.10.2017 18:13 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Чекісти повідомили про чергове затримання українця
Чекісти повідомили про чергове затримання українця
Федеральна служба безпеки Росії заявляє про затримання громадянина України.

Як повідомляє прес-служба російського відомства, українець влаштував перестрілку під час спроби незаконного перетину кордону Росії, зробив спробу зникнути на території України.

«Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії по Курській області затримали 31-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з України до Росії», – йдеться в повідомленні.

У ФСБ зазначають, що під час перестрілки затриманий зазнав вогнепальних поранень середнього ступеня тяжкості, у нього вилучили два пістолети, п’ять гранат, 50 патронів калібру 5,45 мм і 26 ампул, імовірно, з ртуттю.

18 жовтня Слідчий комітет Росії повідомив про затримання спільно з ФСБ громадянина України Романа Терновського за звинуваченням у причетності до діяльності «Правого сектору», що заборонений у Росії і визнаний там екстремістською організацією. За клопотанням російського слідства суд постановив взяти Терновського під варту.

У «Правому секторі» повідомили, що Роман Терновський раніше був прихильником «Правого сектору», але додають, що зв’язку з ним не було вже близько року.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. Суд у Краснодарі продовжив термін утримання під Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

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