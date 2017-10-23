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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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У ДПСУ прокоментували заяву ФСБ щодо затримання українця

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Опубліковано - 23.10.2017 18:50 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У ДПСУ прокоментували заяву ФСБ щодо затримання українця
У ДПСУ прокоментували заяву ФСБ щодо затримання українця
У Держаній прикордонній службі повідомили, що перевіряють інформацію ФСБ Росії про затримання українця, який влаштував перестрілку на кордоні з Росією.

Про це заявив прес-секретар ДПСУ Олег Слободян.

За його словами, відомство наразі немає підтвердження цієї інформації.

"Ми бачили цю інформацію. Ми її перевіряємо, поки що жодних даних, які б свідчили про те, що ця інформація правдива у нас немає. Відповідно від російської сторони поки що ми також не отримували якихось підтверджень цієї інформації", - заявив він.

За словами Слободяна, якщо перестрілка на кордоні і мала місце, то це відбулося, швидше за все, на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону на Донбасі.

"Якщо ця подія дійсно відбулася, то вона відбулася саме там", - додав він.

Як повідомлялося раніше, у Федеральній службі безпеки РФ заявили про заримання громадянина України, який влаштував перестрілку з російськими прикордонниками і намагався втекти.

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