У ДПСУ прокоментували заяву ФСБ щодо затримання українця

Про це заявив прес-секретар ДПСУ Олег Слободян.За його словами, відомство наразі немає підтвердження цієї інформації."Ми бачили цю інформацію. Ми її перевіряємо, поки що жодних даних, які б свідчили про те, що ця інформація правдива у нас немає. Відповідно від російської сторони поки що ми також не отримували якихось підтверджень цієї інформації", - заявив він.За словами Слободяна, якщо перестрілка на кордоні і мала місце, то це відбулося, швидше за все, на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону на Донбасі."Якщо ця подія дійсно відбулася, то вона відбулася саме там", - додав він.Як повідомлялося раніше, у Федеральній службі безпеки РФпро заримання громадянина України, який влаштував перестрілку з російськими прикордонниками і намагався втекти.