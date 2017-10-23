США, вперше з 1991 р., планують перевести бомбардувальники В-52 на цілодобове чергування

Бомбардувальник ВПС США B52 Stratofortress

Про це їдеться у повідомленні у виданні Defence One, яке посилається на генерала ВПС США Дейвіда Ґолдфіна.«Це ще один крок у забезпеченні нашої бойової готовності», - підкреслив генерал Ґолдфін, додавши, що розглядає це не як підготовку до якоїсь конкретної події, а як відображення нової реальності у світі і те, як ми можемо забезпечити нашу готовність до можливих дій у майбутньому.Ґолдфін та інші високопосадовці у сфері оборони наголосили, що наказ про приведення в бойову готовність бомбардувальників ще не надходив, але підготовка вже ведеться в очікуванні такої можливості.Приведення бомбардувальників В-52 в бойову готовність це лише одне із багатьох рішень перед якими опинилися ВПС у той час, як збройним силам США необхідно бути готовими на зміни в геополітичній обстановці, включно з ядерним арсеналом КНДР, який швидко розвивається, конфронтаційним підходом президента Трампа до Пхеньяна і дедалі потужнішими та активниішими збройними силами Росії.Ґолдфін, який очолює ВПС і входить до складу Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США, закликає свої військові сили думати про нові способи застосування ядерної зброї як знаряддя стримування, чи навіть у боях.Генерал підкреслив, що «світ - небезпечне місце», і є люди, які відкрито говорять про застосування ядерної зброї.«Ми вже не живемо у двополярному світі, де є ми і Радянський Союз. Є інші гравці, які мають ядерний потенціал. Ще ніколи не було так важливо переконатися, що ми правильно виконаємо цю місію», - додав він.У разі переведення B-52 у бойову готовність низка цих бомбардувальників будуть постійно розміщені на авіабазі Барксдейл у штаті Люїзіана.