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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Ситуація на фронті: перестрілки тривали на всіх напрямках

Війна з Росією (АТО) 49 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 24.10.2017 15:46 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: перестрілки тривали на всіх напрямках
Ситуація на фронті: перестрілки тривали на всіх напрямках
У районі проведення АТО наприкінці минулої доби обстановка залишалась напруженою, проте повністю контрольованою українською армією.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Після 18 години бойовики продовжували обстріли позицій сил АТО на всіх напрямках із використанням піхотного озброєння.

Так, на Донецькому напрямку, увечері російсько-окупаційні угруповання з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів били по наших опорних пунктах неподалік Зайцевого, Авдіївки, Кам’янки, Луганського та Верхньоторецького. Також наприкінці доби під кулеметним вогнем опинились оборонці Майорська та шахти Бутівка.

З цієї ж зброї, на Луганському напрямку окупанти обстріляли позиції Збройних сил України біля Кримського, Новоолександрівки. А великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю бойовики застосовували в районі Новозванівки і Попасної.

На Маріупольському напрямку, увечері під вогонь ворожих гранатометів потрапили укріплення сил АТО неподалік Мар’їнки і Старогнатівки.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я.

Українські воїни 15 разів жорстко відповідали ворогу із озброєння, не забороненого мирними домовленостями.

Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення.




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