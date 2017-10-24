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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Кібервійна. «Київський метрополітен» і аеропорт «Одеса» заявляють про кібератаки

Війна з Росією (АТО) 15 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 24.10.2017 17:14 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. «Київський метрополітен» і аеропорт «Одеса» заявляють про кібератаки
Кібервійна. «Київський метрополітен» і аеропорт «Одеса» заявляють про кібератаки
«Київський метрополітен» заявляє про кібератаку.

Як повідомляє прес-служба компанії, метро працює в звичайному режимі, окрім банківських сервісів (оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass).

Міжнародний аеропорт «Одеса» повідомляє, що інформаційна система також зазнала хакерської атаки.

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації попереджали про ймовірні кібератаки в Україні 13-17 жовтня. Проте в цей період про атаки не повідомляли.

27 червня в Україні сталася масштабна хакерська атака, яка вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Служба безпеки України 1 липня заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу Petya.A. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалося в декілька етапів напередодні Дня Конституції України через використання прикладного бухгалтерського програмного забезпечення.

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