З України депортують 20 грузинських соратників Саакашвілі

Про це повідомила речник генерального прокурора України Лариса Сарган.У вівторок генпрокурор Юрій Луценко заявив, що на посаді голови Одеської обласної адміністрації пан Саакашвілі "примусив своїх підлеглих оформити дозволи на постійне проживання 20-м громадянам Грузії як цінним діячам".При цьому пан Луценко заявив, що частина з цих людей зараз готує в Україні "державний переворот".Лариса Сарган додала, що цим громадянам видали посвідки на проживання на один рік, а також надали службові автомобілі."Наразі є всі підстави для видворення зазначених двадцяти осіб з України, що і відбувається силами Державної міграційної служби", - написала пані Сарган.За останні дні кількох громадян Грузії, які співпрацювали з паном Саакашвілі, депортували з України.Юрій Луценко у вівторок також заявив, що після відмови державної міграційної служби надати Міхеілу Саакашвілі статус біженця, зникли спеціальні обставини, які унеможливлюють його депортацію чи екстрадицію з України.Міхеіл Саакашвілі у Facebook вже прокоментував слова Луценка щодо своєї можливої депортації."Іронія ситуації в тому, що міграційна служба мені не те, що не відмовляла, вони досі не відповіли на мій запит і взагалі не надали жодних документів, які оскаржували б моє право перебувати в Україні!" - написав пан Саакашвілі.Він додав, що кілька тижнів адвокати подали позов до суду про бездіяльність міграційної служби й слухання відбудеться 26 жовтня у Львівському окружному адміністративному суді.Щодо підготовки до державного перевороту, Міхеіл Саакашвілі відповів, що "єдиний переворот, який я хотів зробити - переворот у свідомості проти олігархату та бідності".Підготовку збройного перевороту він заперечив.5 вересня міністерство юстиції України отримало звернення від Грузії про взяття під варту та екстрадицію Міхеіла Саакашвілі.Колишнього президента Грузії позбавили українського громадянства у липні 2017 року.10 вересня, попри спротив української влади, він потрапив на територію України.17 вересня суд визнав його винним у незаконному перетині кордону та оштрафував на 3400 гривень.17 жовтня у Києві біля Верховної Ради почалась акція протесту, серед організаторів якої є партія "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі".