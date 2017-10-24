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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Кібервійна. СБУ протидіє розповсюдженню вірусів, запущених хакерами

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Опубліковано - 24.10.2017 20:40 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. СБУ протидіє розповсюдженню вірусів, запущених хакерами
Кібервійна. СБУ протидіє розповсюдженню вірусів, запущених хакерами
Співробітники Служби безпеки України оперативно проаналізували та блокували нові випадки ураження комп’ютерів вітчизняного сегменту мережі Інтернет шкідливим програмним забезпеченням.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Фахівці СБ України встановили, що доставка вірусу відбувається з використанням фішингових листів електронної пошти зі зворотною адресою, яка асоціюється зі службою технічної підтримки компанії Майкрософт.

Сьогодні, 24 жовтня, кібератаки за цією схемою, зокрема, зазнав київський метрополітен та одеський аеропорт, де внаслідок дії вірусу типу шифрувальника було заблоковано функціонування служби реєстрації пасажирів. Наразі подальше розповсюдження вірусу припинено, загроз безпеці руху немає.

Для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем необхідно дотримуватись таких рекомендацій:

- забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у т.ч. OS Windows усіх без винятку версій, також обов’язково встановити оновлення KB3213630 (для Windows 10);

- у налаштуваннях мережевої безпеки заблокувати доступ до домену x90DOTim, з якого завантажується шкідливе програмне забезпечення. Не відкривати в браузері! DOT змінити на крапку;

- не відкривати вкладення до електронної пошти, у тому числі форматів .doc та .rtf, що надійшли від неперевіреного відправника;

- забезпечити дотримання загальних правил інформаційної безпеки, зокрема створення резервних копій, своєчасне оновлення антивірусного та прикладного програмного забезпечення.

Нагадаємо, що 12 жовтня СБУ попереджала про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії та надала відповідні рекомендації.

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