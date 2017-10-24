Кібервійна. СБУ протидіє розповсюдженню вірусів, запущених хакерами
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Фахівці СБ України встановили, що доставка вірусу відбувається з використанням фішингових листів електронної пошти зі зворотною адресою, яка асоціюється зі службою технічної підтримки компанії Майкрософт.
Сьогодні, 24 жовтня,
Для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем необхідно дотримуватись таких рекомендацій:
- забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у т.ч. OS Windows усіх без винятку версій, також обов’язково встановити оновлення KB3213630 (для Windows 10);
- у налаштуваннях мережевої безпеки заблокувати доступ до домену x90DOTim, з якого завантажується шкідливе програмне забезпечення. Не відкривати в браузері! DOT змінити на крапку;
- не відкривати вкладення до електронної пошти, у тому числі форматів .doc та .rtf, що надійшли від неперевіреного відправника;
- забезпечити дотримання загальних правил інформаційної безпеки, зокрема створення резервних копій, своєчасне оновлення антивірусного та прикладного програмного забезпечення.
Нагадаємо, що 12 жовтня СБУ