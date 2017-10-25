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Відлуння «ракетного скандалу»

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Опубліковано - 25.10.2017 15:06 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Відлуння «ракетного скандалу»
Відлуння «ракетного скандалу»
Зустріч українсько-американської урядової робочої групи з питань непоширення ядерної зброї, яка відбулася у вівторок у Києві, у світлі зростаючої загрози з боку ядерної та ракетної програми Північної Кореї, приділила особливу увагу виконанню стратегічних механізмів контролю за торгівлею та резолюції ООН.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Уряд США відзначає, що урядові експерти від обох країн зустрілись, щоб обговорити питання непоширення ядерної зброї, протидії поширенню ядерних технологій та виклики у питаннях стратегічного контролю за торгівлею.

Раніше Україна опинилась у центрі скандалу навколо ядерної програми КНДР. Публікації у західних ЗМІ на основі експертного дослідження впливового центру IISS тоді вказали, що отримання Північною Кореєю доступу до українських ракетних технологій могло стати причиною несподівано якісного стрибка ракетних випробувань цієї країни.

"Регулярні зустрічі є частиною обмінів інформацією між США та Україною, які проводяться щороку для посилення двостороннього співробітництва у питанні відповіді на згрозу, яку становить поширення зброї масового знищення та засобів її доставки, просунутих звичайних озброєнь та чутливих технологій подвійного вжитку", - відзначає повідомлення на сайті Державного департаменту США.

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