МВС готує зміни до Правил дорожнього руху

В ефірі "5 каналу" радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко розповів про зміни, які готує МВС України до ПДР.За його словами, наразі ситуація на дорогах стає страшнішою кожного дня, на дорогах України за добу гине більше 10 чоловік."Це дійсно дуже великі цифри, і у нас є досить багато таких резонансних моментів відносно участі у цих дорожньо-транспортних пригодах водіїв на підпитку, а деякі з них взагалі під впливом наркотичних засобів", - розповідає Мартиненко.Він зазначив, що МВС просувається відносно розвитку автоматичного фіксування порушень правил дорожнього руху та деяких змін відносно покарання за порушення ПДР."Великий комплекс заходів готується та найближчим часом буде озвучений, щоб від Кабміну вносити як законопроект до Верховної Ради", - повідомляє радник міністра.