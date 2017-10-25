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- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

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МВС готує зміни до Правил дорожнього руху

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Опубліковано - 25.10.2017 20:46 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

МВС готує зміни до Правил дорожнього руху
МВС готує зміни до Правил дорожнього руху
МВС просувається відносно розвитку автоматичного фіксування порушень правил дорожнього руху.

В ефірі "5 каналу" радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко розповів про зміни, які готує МВС України до ПДР.

За його словами, наразі ситуація на дорогах стає страшнішою кожного дня, на дорогах України за добу гине більше 10 чоловік.

"Це дійсно дуже великі цифри, і у нас є досить багато таких резонансних моментів відносно участі у цих дорожньо-транспортних пригодах водіїв на підпитку, а деякі з них взагалі під впливом наркотичних засобів", - розповідає Мартиненко.

Він зазначив, що МВС просувається відносно розвитку автоматичного фіксування порушень правил дорожнього руху та деяких змін відносно покарання за порушення ПДР.

"Великий комплекс заходів готується та найближчим часом буде озвучений, щоб від Кабміну вносити як законопроект до Верховної Ради", - повідомляє радник міністра.


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