Біля телеканалу вибухнув мотоцикл. Поранено політолога і нардепа

Про це повідомляє Еспресо.TV.За словами очевидців, вибухнув мотоцикл, на якому прибули двоє чоловіків. Один з них важкопоранений, другий - у трохи кращому стані. Повідомляється, що один з поранених народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Також стало відомо, що під час вибуху було поранено політолога Віталія Балу. Пораненого Мосійчука відвезли до лікарні "Борис".Інформацію підтвердили в прес-службі Мосійчука.«На виході з телеканалу Еспресо, коли він виходив з будівлі, стався направлений вибух. Ігор Мосійчук поранений, наразі його везуть до лікарні», - йдеться у повідомленні.