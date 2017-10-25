Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

26 жовтня 2017, четвер

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- в селі Лемеші (Чернігівська область) на початку XVIII століття народився хлопчик Олексій Розум. У вільний від випасу корів час, він співав у сільскому церковному хорі, де був помічений, відправлений до Петербургу й згодом став графом Розумовським й вінчаним чоловіком імператриці Елизавети (щоправда без права престолонаслідування). Брат графа Кирило у 18 років (!!!) очолив петербургську академію наук, а згодом ще й став гетьманом Лівобережної України...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Біля телеканалу вибухнув мотоцикл. Поранено політолога і нардепа

Кримінал Регіон: м.Київ 75 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 25.10.2017 23:25 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Біля телеканалу вибухнув мотоцикл. Поранено політолога і нардепа
Біля телеканалу вибухнув мотоцикл. Поранено політолога і нардепа
У Києві ввечері в середу, 25 жовтня, на вулиці Адама Міцкевича стався вибух біля 5-поверхового житлового будинку.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За словами очевидців, вибухнув мотоцикл, на якому прибули двоє чоловіків. Один з них важкопоранений, другий - у трохи кращому стані. Повідомляється, що один з поранених народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Також стало відомо, що під час вибуху було поранено політолога Віталія Балу. Пораненого Мосійчука відвезли до лікарні "Борис".

Інформацію підтвердили в прес-службі Мосійчука.

«На виході з телеканалу Еспресо, коли він виходив з будівлі, стався направлений вибух. Ігор Мосійчук поранений, наразі його везуть до лікарні», - йдеться у повідомленні.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Кримінал»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Такого безладу ніде немає. Треба, щоб сюди прийшли піночети й навели порядок. Бо в Україні жити соромно. Країна, де не діють закони. Це не демократія, а суцільна вакханалія. У нас безнадійно втрачений етично-моральний стрижень”
Іван Марчук

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.