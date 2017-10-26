На скільки вірогідна гібридна війна РФ на території Балтії?

"Два роки вироблення стратегії та моделювання показують, що якщо Росія провела б швидкий напад проти Балтійських держав, сили Москви дістались би околиць Талліна і столиці Латвії Риги за 36-60 годин", - оцінює ситуаціюАналітик Центру аналізу ВМС Джефф Елмондз погоджується, що росіяни зможуть переважати в Балтії наявними силами. "Росіяни там однозначно переважають і можуть швидко отримати перевагу", - сказав Едмондз в коментарі National Interest.Однак, National Interest зазначає, що аналіз RAND не враховує відповіді НАТО або ядерну ескалацію.Ймовірність вторгнення Росії до Латвії, Литви, або Естонії - дуже незначна,National Interest, адже членство балтійських країн в НАТО стримує агресію Росії.Більше того, Кремль має обмежену можливість чинити напади на балтійські країни, навіть якби забажав. "Більшість звичайного озброєння Москви сконцентровано в інших місцях – потрібен час, щоб зібрати потужності, спроможні відбити контрнаступ НАТО. Кремлю важко буде перекинути сили від кордону України до країн Балтії", - зазначає видання."Незважаючи на провокації з повітря та на морі, що відбуваються в регіоні, російські сили, розміщені там є в основному оборонними і застарілими. Є свідчення того, що зміна в обсягу та потужності є неминучою, однак вона буде поступовою, частково реагуючи на те, які сили розмістить НАТО", -дослідник Майкл Кофман в публікації для Гарвардського центру.Аналітики відкидають можливість розгортання Росією гібридної війни в країнах Балтії. Кремль не має можливості задіяти етнічних росіян в регіоні, пише видання. "Гібридна війна в стилі Криму та Донбасу навряд чи можлива в країнах Балтії та Польщі", - пише Дмітрій Тренін з Московського Carnegie Center. «Хоча в Латвії та Естонії ускладнили натуралізацію росіян, вони не звертаються до Москви за захистом та вказівками. Даугавпліс – не Донецьк, а Нарва – не Луганськ».