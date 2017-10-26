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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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На скільки вірогідна гібридна війна РФ на території Балтії?

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Опубліковано - 26.10.2017 11:38 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

На скільки вірогідна гібридна війна РФ на території Балтії?
На скільки вірогідна гібридна війна РФ на території Балтії?
Дослідження RAND зазначає, що Росія може загарбати всі три країни Балтії менш ніж за 36 годин, використовуючи звичайну зброю.

"Два роки вироблення стратегії та моделювання показують, що якщо Росія провела б швидкий напад проти Балтійських держав, сили Москви дістались би околиць Талліна і столиці Латвії Риги за 36-60 годин", - оцінює ситуацію RAND.

Аналітик Центру аналізу ВМС Джефф Елмондз погоджується, що росіяни зможуть переважати в Балтії наявними силами. "Росіяни там однозначно переважають і можуть швидко отримати перевагу", - сказав Едмондз в коментарі National Interest.

Однак, National Interest зазначає, що аналіз RAND не враховує відповіді НАТО або ядерну ескалацію.

Ймовірність вторгнення Росії до Латвії, Литви, або Естонії - дуже незначна, зазначає National Interest, адже членство балтійських країн в НАТО стримує агресію Росії.

Більше того, Кремль має обмежену можливість чинити напади на балтійські країни, навіть якби забажав. "Більшість звичайного озброєння Москви сконцентровано в інших місцях – потрібен час, щоб зібрати потужності, спроможні відбити контрнаступ НАТО. Кремлю важко буде перекинути сили від кордону України до країн Балтії", - зазначає видання.

"Незважаючи на провокації з повітря та на морі, що відбуваються в регіоні, російські сили, розміщені там є в основному оборонними і застарілими. Є свідчення того, що зміна в обсягу та потужності є неминучою, однак вона буде поступовою, частково реагуючи на те, які сили розмістить НАТО", - зазначає дослідник Майкл Кофман в публікації для Гарвардського центру.

Аналітики відкидають можливість розгортання Росією гібридної війни в країнах Балтії. Кремль не має можливості задіяти етнічних росіян в регіоні, пише видання. "Гібридна війна в стилі Криму та Донбасу навряд чи можлива в країнах Балтії та Польщі", - пише Дмітрій Тренін з Московського Carnegie Center. «Хоча в Латвії та Естонії ускладнили натуралізацію росіян, вони не звертаються до Москви за захистом та вказівками. Даугавпліс – не Донецьк, а Нарва – не Луганськ».

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