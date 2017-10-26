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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Ситуація на фронті залишається напруженою

Війна з Росією (АТО) 62 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 26.10.2017 13:33 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті залишається напруженою
Ситуація на фронті залишається напруженою
Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО й надалі залишалася напруженою, проте контрольованою Збройними Силами України.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Так, уночі, неподалік Троїцького бойовики спочатку били по укріпленнях сил АТО з мінометів калібру 120 міліметрів. А близько 23 години поблизу цього ж селища випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню. Крім того, увечері окупанти вчергове наражаючи на небезпеку цивільне населення, обстріляли зі 120-міліметрових мінометів житловий сектор селища Водяне.

На Донецькому напрямку під гранатометним вогнем проросійських найманців опинились українські позиції на підступах до Авдіївки та на шахті Бутівка.

З цієї ж зброї бойовики вели вогонь поблизу Кримського, що на Луганському напрямку.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я.

У відповідь українські бійці 9 разів застосовували зброю, примушуючи ворога дотримуватися режиму тиші.

Унаслідок бойових дій отримав поранення один військовослужбовець сил АТО.




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