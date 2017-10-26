У мережі з’явилося відео моменту вибуху біля Еспресо
Запис з’явився на
Відео демонструє, як із будівлі виходять троє чоловіків, попереду - Ігор Мосійчук. Повз них тротуаром прямує ще один чоловік.
Приблизно в 10 метрах від Мосійчука та інших, біля дерева, припаркований мопед з вибухівкою.
Щойно чоловіки залишили будівлю, мопед вибухає. При цьому особа, яка йшла тротуаром, опиняється безпосередньо біля епіцентру.
Сталося це, якщо вірити годиннику камери, рівно о 20:44.
Коли дим від вибуху розсіюється, у кадрі можна побачити двох людей, що лежать біля дверей, з яких вони щойно виходили. До одного з них відразу підбіг чоловік і почав відтягувати убік. Потім на місце події почали збиратися інші люди.
Як повідомлялося, 25 жовтня близько 22-ї вечора
Один з постраждалих, охоронець депутата Руслан Кушнір, дорогою до лікарні помер.
За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата. Внаслідок цього, окрім Кушніра, також загинув звичайний перехожий.
Соратник Мосійчука нардеп Дмитро Лінько повідомив, що у Віталія Бали "більш тяжкі поранення внутрішніх органів".