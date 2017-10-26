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Чи знаєте Ви, що:
- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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У мережі з’явилося відео моменту вибуху біля Еспресо

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Опубліковано - 26.10.2017 15:57 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У мережі з’явилося відео моменту вибуху біля Еспресо
У мережі з’явилося відео моменту вибуху біля Еспресо
В інтернеті опублікували відео з камери спостереження, що зафіксувала момент вибуху в Києві, від якого отримав важкі поранення нардеп Ігор Мосійчук та загинули дві людини.

Запис з’явився на youtube-каналі Espreso.tv.

Відео демонструє, як із будівлі виходять троє чоловіків, попереду - Ігор Мосійчук. Повз них тротуаром прямує ще один чоловік.

Приблизно в 10 метрах від Мосійчука та інших, біля дерева, припаркований мопед з вибухівкою.

Щойно чоловіки залишили будівлю, мопед вибухає. При цьому особа, яка йшла тротуаром, опиняється безпосередньо біля епіцентру.

Сталося це, якщо вірити годиннику камери, рівно о 20:44.

Коли дим від вибуху розсіюється, у кадрі можна побачити двох людей, що лежать біля дверей, з яких вони щойно виходили. До одного з них відразу підбіг чоловік і почав відтягувати убік. Потім на місце події почали збиратися інші люди.

Як повідомлялося, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом’янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, серед яких політолог Віталій Бала.

Один з постраждалих, охоронець депутата Руслан Кушнір, дорогою до лікарні помер.

За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата. Внаслідок цього, окрім Кушніра, також загинув звичайний перехожий.

Соратник Мосійчука нардеп Дмитро Лінько повідомив, що у Віталія Бали "більш тяжкі поранення внутрішніх органів".


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