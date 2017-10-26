У мережі з’явилося відео моменту вибуху біля Еспресо

Запис з’явився наEspreso.tv.Відео демонструє, як із будівлі виходять троє чоловіків, попереду - Ігор Мосійчук. Повз них тротуаром прямує ще один чоловік.Приблизно в 10 метрах від Мосійчука та інших, біля дерева, припаркований мопед з вибухівкою.Щойно чоловіки залишили будівлю, мопед вибухає. При цьому особа, яка йшла тротуаром, опиняється безпосередньо біля епіцентру.Сталося це, якщо вірити годиннику камери, рівно о 20:44.Коли дим від вибуху розсіюється, у кадрі можна побачити двох людей, що лежать біля дверей, з яких вони щойно виходили. До одного з них відразу підбіг чоловік і почав відтягувати убік. Потім на місце події почали збиратися інші люди.Як повідомлялося, 25 жовтня близько 22-ї вечорапо вулиці Адама Міцкевича у Солом’янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, серед яких політолог Віталій Бала.Один з постраждалих, охоронець депутата Руслан Кушнір, дорогою до лікарні помер.За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата. Внаслідок цього, окрім Кушніра, також загинув звичайний перехожий.Соратник Мосійчука нардеп Дмитро Лінько повідомив, що у Віталія Бали "більш тяжкі поранення внутрішніх органів".