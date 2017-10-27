Ситуація на фронті: окупанти не змінили інтенсивність обстрілів
Про це повідомляє прес-центр АТО.
З Донецького напрямку, який до цього був найгарячішим, вогнева активність ворога змістилась на Приморський напрямок, де противник все частіше почав застосовувати міномети.
Так, увечері бойовики 4 рази били з 82-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів, стрілецької зброї по оборонцях Гнутового. Також окупанти застосовували міномети калібру 82 міліметри біля Водяного та Павлополя.
На Донецькому напрямку «гарячою точкою» залишається Авдіївська промзона. Тут наприкінці доби російсько-окупаційні угруповання двічі обстрілювали наші опорні пункти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А унаслідок гранатометного вогню, неподалік Пісків отримав бойову травму один український воїн.
На Луганському напрямку під вогонь гранатометів і стрілецької зброї потрапили наші позиції на підступах до Станиці Луганської.
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 20 разів порушили перемир’я.
Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника.
У результаті бойових дій один український військовий отримав бойову травму.