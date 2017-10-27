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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Ситуація на фронті: окупанти не змінили інтенсивність обстрілів

Війна з Росією (АТО) 89 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 27.10.2017 13:48 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: окупанти не змінили інтенсивність обстрілів
Ситуація на фронті: окупанти не змінили інтенсивність обстрілів
Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО й надалі залишалась напруженою.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

З Донецького напрямку, який до цього був найгарячішим, вогнева активність ворога змістилась на Приморський напрямок, де противник все частіше почав застосовувати міномети.

Так, увечері бойовики 4 рази били з 82-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів, стрілецької зброї по оборонцях Гнутового. Також окупанти застосовували міномети калібру 82 міліметри біля Водяного та Павлополя.

На Донецькому напрямку «гарячою точкою» залишається Авдіївська промзона. Тут наприкінці доби російсько-окупаційні угруповання двічі обстрілювали наші опорні пункти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А унаслідок гранатометного вогню, неподалік Пісків отримав бойову травму один український воїн.

На Луганському напрямку під вогонь гранатометів і стрілецької зброї потрапили наші позиції на підступах до Станиці Луганської.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 20 разів порушили перемир’я.

Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника.

У результаті бойових дій один український військовий отримав бойову травму.




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