Пола Манафорта звинуватили у змові проти США

Серед інших епізодів обвинувачення - відмивання грошей, отриманих за кордоном, неправдиві заяви та сім випадків замовчування щодо рахунків в іноземних банках.У звинуваченні окремо вказано, що з 2006 до 2015 року Пол Манафорт як консультант та лобіст працював незареєстрованим представником Партії регіонів, Віктора Януковича та "Опозиційного блоку". Так він заробив десятки мільйонів доларів, з яких не сплатив податків у США.Згідно з повідомленнями, йому, а також його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу, наказали здатися.Пана Манафорта вже бачили з адвокатом на вході до офісу ФБР у Вашингтоні. У відомстві підтвердили прихід Манафорта.Група слідчих на чолі зі спецпрокурором Робертом Мюллером шукає будь-які зв’язки між Росією та виборчою кампанією Дональда Трампа.Обидві сторони такі зв’язки заперечують.Велике журі присяжних, яке у США скликав спецпрокурор Роберт Мюллер, у п’ятницю схвалило перші обвинувачення в розслідуванні ймовірного втручання Росії в американські вибори.У травні Роберта Мюллера призначили спецпрокурором із розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в США у 2016 році.Це сталося після того, як Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі.На початку серпня пан Мюллер скликав федеральне велике журі присяжних.У п’ятницю ключових юристів, які беруть участь в розслідуванні Роберта Мюллера, помітили в федеральному суді, де засідає журі.У січні спецслужби США заявили, що Росія втручалася у виборчу кампанію в 2016 році нібито задля сприяння перемозі Дональда Трампа і поразки Гілларі Клінтон.Колишній директор ФБР Роберт Мюллер має встановити, чи замішаний у цій справі сам Дональд Трамп і люди з його оточення.Пан Трамп і Кремль категорично відкидали підозри у спільній змові.Президент США при цьому несхвально відгукувався про призначення пана Мюллера спецпрокурором. "Це найбільше полювання на відьом щодо політики в історії Америки", - писав він у своєму Twitter.Увечері в п’ятницю телеканал Fox News повідомив, що республіканці почали активніше критикувати Роберта Мюллера, домагаючись його відставки.Вони підозрюють його в контактах з колишнім директором ФБР Джеймсом Комі.В Україні Пол Манафорт багато років працював на виборчих кампаніях Віктора Януковича та Партії регіонів.Національне антикорупційне бюро розслідує справу щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, в якій фігурує і Пол Манафорт.