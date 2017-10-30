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- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Пола Манафорта звинуватили у змові проти США

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Опубліковано - 30.10.2017 17:35 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Пола Манафорта звинуватили у змові проти США
Пола Манафорта звинуватили у змові проти США
ФБР звинуватило колишнього голову виборчого штабу президента Дональда Трампа Пола Манафорта за 12 епізодами, включно із змовою проти влади США, йдеться у заяві відомства.

Серед інших епізодів обвинувачення - відмивання грошей, отриманих за кордоном, неправдиві заяви та сім випадків замовчування щодо рахунків в іноземних банках.

У звинуваченні окремо вказано, що з 2006 до 2015 року Пол Манафорт як консультант та лобіст працював незареєстрованим представником Партії регіонів, Віктора Януковича та "Опозиційного блоку". Так він заробив десятки мільйонів доларів, з яких не сплатив податків у США.

Згідно з повідомленнями, йому, а також його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу, наказали здатися.

Пана Манафорта вже бачили з адвокатом на вході до офісу ФБР у Вашингтоні. У відомстві підтвердили прихід Манафорта.

Група слідчих на чолі зі спецпрокурором Робертом Мюллером шукає будь-які зв’язки між Росією та виборчою кампанією Дональда Трампа.

Обидві сторони такі зв’язки заперечують.

Велике журі присяжних, яке у США скликав спецпрокурор Роберт Мюллер, у п’ятницю схвалило перші обвинувачення в розслідуванні ймовірного втручання Росії в американські вибори.

У травні Роберта Мюллера призначили спецпрокурором із розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в США у 2016 році.

Це сталося після того, як Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі.

На початку серпня пан Мюллер скликав федеральне велике журі присяжних.

У п’ятницю ключових юристів, які беруть участь в розслідуванні Роберта Мюллера, помітили в федеральному суді, де засідає журі.

У січні спецслужби США заявили, що Росія втручалася у виборчу кампанію в 2016 році нібито задля сприяння перемозі Дональда Трампа і поразки Гілларі Клінтон.

Колишній директор ФБР Роберт Мюллер має встановити, чи замішаний у цій справі сам Дональд Трамп і люди з його оточення.

Пан Трамп і Кремль категорично відкидали підозри у спільній змові.

Президент США при цьому несхвально відгукувався про призначення пана Мюллера спецпрокурором. "Це найбільше полювання на відьом щодо політики в історії Америки", - писав він у своєму Twitter.

Увечері в п’ятницю телеканал Fox News повідомив, що республіканці почали активніше критикувати Роберта Мюллера, домагаючись його відставки.

Вони підозрюють його в контактах з колишнім директором ФБР Джеймсом Комі.

В Україні Пол Манафорт багато років працював на виборчих кампаніях Віктора Януковича та Партії регіонів.

Національне антикорупційне бюро розслідує справу щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, в якій фігурує і Пол Манафорт.

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