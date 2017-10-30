Дива не сталося: суд у Москві відмовився забороняти “Ростеху” монтаж турбін Siemens у Криму

Дев’ятий апеляційний арбітражний суд у Москві залишив в силі рішення суду першої інстанції у справі турбін у Криму за позовом німецької компанії Siemens. Рішення передбачає відмову застосовувати заходи проти структур державної російської корпорації "Ростех" з метою зупинки монтажу німецьких турбін у Криму. Це рішення московський суд прийняв у понеділок, 30 жовтня, передає інформагенція "Інтерфакс".Представники Siemens вимагали заарештувати та зупинити монтаж турбін свого виробництва в Криму з метою подальшого забезпечення позову проти ВАТ "ВО "Технопромекспорт" і ТОВ "ВО "Технопромекспорт". Обидві ці компанії є структурами "Ростеху". За даними Siemens, турбіни незабаром мають змонтувати в Криму, що спричинить істотні збитки для німецької компанії і зробить виконання судового рішення неможливим. Водночас представники "Ростеху" зазначили, що Siemens не має жодних доказів наявності турбін їхнього виробництва в Криму та проведення робіт щодо їхнього монтажу. "Жодних доказів не надано", - сказав представник "Технопромекспорту".Німецький концерн вимагає визнати недійсними договори на постачання турбін для ВАТ "ВО "Технопромекспорт" і подальшу їхню передачу від ВАТ до ТОВ "ВО "Технопромекспорт". У результаті цих двох договорів турбіни були виготовлені для будівництва станції на Тамані, але незаконно переміщені в Крим. Siemens має намір отримати своє обладнання назад. На думку Siemens, якщо суд ухвалить позитивне рішення за основним позовом і турбіни будуть вже змонтовані, то виконання рішення щодо повернення турбін стане неможливим.Водночас дві ці структури "Ростеху" подали зустрічний позов, в якому вимагають визнати недійсними пункти договору, що стосуються місця використання турбін. Siemens звинувачує "Ростех" в тому, що він незаконно перемістив до Криму чотири турбіни, поставлені для будівництва електростанцій на Тамані. Німецька компанія забороняла використовувати свої турбіни для виробництва електроенергії в Криму. Відповідні пункти щодо обмежень були включені в укладений 10 березня 2015 року договір між російською дочкою німецької компанії ТОВ "Сіменс технології газових турбін" і ВАТ "ВО" Технопромекспорт ".У відповідь на переміщення турбін у Крим ЄС наклав додаткові санкції на три російські компанії і трьох фізосіб. Станції в Криму мають увести в експлуатацію у травні-червні 2018 року.