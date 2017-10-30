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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Дива не сталося: суд у Москві відмовився забороняти “Ростеху” монтаж турбін Siemens у Криму

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Опубліковано - 30.10.2017 18:13 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Дива не сталося: суд у Москві відмовився забороняти “Ростеху” монтаж турбін Siemens у Криму
Дива не сталося: суд у Москві відмовився забороняти “Ростеху” монтаж турбін Siemens у Криму
Апеляційний суд у Москві відмовився застосовувати попередні заходи проти структур “Ростеху” за позовом німецької компанії Siemens у справі з використанням німецьких газових турбін в анексованому Криму.

Дев’ятий апеляційний арбітражний суд у Москві залишив в силі рішення суду першої інстанції у справі турбін у Криму за позовом німецької компанії Siemens. Рішення передбачає відмову застосовувати заходи проти структур державної російської корпорації "Ростех" з метою зупинки монтажу німецьких турбін у Криму. Це рішення московський суд прийняв у понеділок, 30 жовтня, передає інформагенція "Інтерфакс".

Представники Siemens вимагали заарештувати та зупинити монтаж турбін свого виробництва в Криму з метою подальшого забезпечення позову проти ВАТ "ВО "Технопромекспорт" і ТОВ "ВО "Технопромекспорт". Обидві ці компанії є структурами "Ростеху". За даними Siemens, турбіни незабаром мають змонтувати в Криму, що спричинить істотні збитки для німецької компанії і зробить виконання судового рішення неможливим. Водночас представники "Ростеху" зазначили, що Siemens не має жодних доказів наявності турбін їхнього виробництва в Криму та проведення робіт щодо їхнього монтажу. "Жодних доказів не надано", - сказав представник "Технопромекспорту".

Німецький концерн вимагає визнати недійсними договори на постачання турбін для ВАТ "ВО "Технопромекспорт" і подальшу їхню передачу від ВАТ до ТОВ "ВО "Технопромекспорт". У результаті цих двох договорів турбіни були виготовлені для будівництва станції на Тамані, але незаконно переміщені в Крим. Siemens має намір отримати своє обладнання назад. На думку Siemens, якщо суд ухвалить позитивне рішення за основним позовом і турбіни будуть вже змонтовані, то виконання рішення щодо повернення турбін стане неможливим.

Водночас дві ці структури "Ростеху" подали зустрічний позов, в якому вимагають визнати недійсними пункти договору, що стосуються місця використання турбін. Siemens звинувачує "Ростех" в тому, що він незаконно перемістив до Криму чотири турбіни, поставлені для будівництва електростанцій на Тамані. Німецька компанія забороняла використовувати свої турбіни для виробництва електроенергії в Криму. Відповідні пункти щодо обмежень були включені в укладений 10 березня 2015 року договір між російською дочкою німецької компанії ТОВ "Сіменс технології газових турбін" і ВАТ "ВО" Технопромекспорт ".

У відповідь на переміщення турбін у Крим ЄС наклав додаткові санкції на три російські компанії і трьох фізосіб. Станції в Криму мають увести в експлуатацію у травні-червні 2018 року.

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