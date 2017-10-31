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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Російські окупанти утримують 152 заручники

Війна з Росією (АТО) 112 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 31.10.2017 14:07 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Російські окупанти утримують 152 заручники
Російські окупанти утримують 152 заручники
На окупованій частині українського Донбасу залишаються в заручниках 152 людини.

Про це повідомила 31 жовтня перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

«Серед заручників – журналісти, волонтери та 9 жінок. Понад рік бойовики утримують у в’язниці 6 підлітків. До заручників не допускають МКЧХ (Міжнародний комітет Червого Хреста – ред.) і міжнародні організації», – заявила Геращенко.

«У Росії утримуються десятки політв’язнів – українців і кримських татар виключно за проукраїнську позицію», – написала у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради.

Вона зазначила, що «за три роки війни на Донбасі загинуло 2328 армійців Збройних сил, із них 3 жінки, поранені понад 8300 військових, серед них 24 жінки».

Перший віце-спікер нагадала, що, за оцінками ООН, на сході України загинули понад 10 тисяч і поранені 25 тисяч людей.

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