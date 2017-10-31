Миколаївський суднобудівний завод зупинив роботу через крейсер «Україна»

Про це повідомляє прес-служба концерну «Укроборонпром», до складу якого входить підприємство.На сьогодні арештовані рахунки підприємства, а заборгованість по заробітній платі становить понад 58 млн грн. Ці борги накопичились через припинення в лютому 2015 року відшкодування витрат підприємства на утримання крейсера.Миколаївський суднобудівний завод вже 3 рік самотужки виконує відповідні роботи, адже припинення утримання крейсера призведе до руйнування його енергетичних вузлів, елементів обладнання, екологічного забруднення акваторії річок Буг та Інгул. Також в результаті руйнування та проведення консервації спеціальних виробів і його складових вартість крейсера у розмірі капітальних інвестицій впаде до вартості металобрухту.ДК "Укроборонпром", аби не допустити втрати вартості цього судна та на виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.11.2015, підготував та спрямував на розгляд Кабінету Міністрів України проект щодо врегулювання питань, пов’язаних з демілітаризацією та подальшим використанням цього ракетного крейсера. Проектом розпорядження передбачається відшкодування підприємству витрат за утримання крейсера, що дало б змогу погасити заборгованість із заробітної плати.Відсутність державної підтримки стратегічного суднобудівного підприємства країни унеможливлює не лише його виведення з кризового становища, а й загрожує його функціонуванню загалом.Концерн, як орган управління заводом, підготував додаткові проекти вирішення цієї ситуації задля збереження активів підприємства та його промислового потенціалу. 30 жовтня керівництво "Укроборонпрому" звернулось до Секретаря Ради національної оборони та безпеки України Олександра Турчинова за сприянням у вирішенні долі стратегічного підприємства.Нагадаємо, що Державний концерн "Укроборонпром" вже звертався до Кабінету Міністрів України з проханням вирішити питання та прийняти на облік Міністерства оборони України недобудований ракетний крейсер проекту 1164, що нині перебуває в акваторії ДП "Суднобудівний завод ім. 61 комунара". Відповідний лист направляли до Уряду 22 серпня. Того ж дня відбулась зустріч Генерального директора ДК "Укроборонпром" з Губернатором Миколаївщини Олексієм Савченком. Вони обговорили можливості подальшого розвитку суднобудівного підприємства регіону, а після зустрічались з трудовим колективом заводу ім. 61 комунара.