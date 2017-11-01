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Ситуація на фронті: окупанти застосували заборонені гаубиці

Війна з Росією (АТО) 87 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 1.11.2017 12:14 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: окупанти застосували заборонені гаубиці
Ситуація на фронті: окупанти застосували заборонені гаубиці
У районі проведення АТО ворог й надалі порушує перемир’я та застосовує озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів, що вкотре підтверджує зацікавленість бойовиків в ескалації конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Так, увечері окупанти майже 2 години били із 122-міліметрової артилерії, мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів та кулеметів по оборонцях Широкиного, що на Приморському напрямку. Наші воїни відповідали противнику із піхотного озброєння. У результаті цього протистояння отримали поранення троє українських військовослужбовців.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні угруповання вночі випустили 5 мін калібру 120 міліметрів неподалік Оріхового.

А на Донецькому напрямку під ворожим вогнем із різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї опинились позиції української армії на підступах до Авдіївки, Луганського та Зайцевого.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили режим тиші.

Переважаючим вогнем із піхотного озброєння сили АТО 13 разів пригнічували активність найманців.

Унаслідок бойових дій один український воїн загинув, ще п’ятеро отримали поранення.




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