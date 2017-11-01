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1 листопада 2017, середа

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Чи знаєте Ви, що:
- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

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СБУ затримала особу підозрювану у підриві полковника Служби Олександра Хараберюша

Війна з Росією (АТО) 81 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 1.11.2017 12:40 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

СБУ затримала особу підозрювану у підриві полковника Служби Олександра Хараберюша
СБУ затримала особу підозрювану у підриві полковника Служби Олександра Хараберюша
Співробітники Служби безпеки України затримали жінку, підозрювану в підриві у травні 2017 року в Маріуполі полковника СБУ Олександра Хараберюша.

Про це на брифінгу повідомив Голова СБ України Василь Грицак.

Оперативники СБУ встановили, що терористка проходила підготовку у так званому Центрі спеціальних операцій МДБ ДНР, який створений та діє під кураторством російських спецслужб. Безпосереднім організатором диверсії є керівник цього терористичного угруповання на прізвисько «Ленін», від якого зловмисниці були передані складові для закладання вибухівки.

Під час тривалої спецоперації співробітники СБ України затримали виконавицю злочину в Одесі. Задокументовано, що вона пройшла підготовку на базі терористів, розташованій на території колишнього спортивного тренувального комплексу. «Всі люди, в яких Кремль та російські спецслужби бачать загрозу для себе, входять до групи ризику, стосовно них розробляються спецоперації, у тому числі із задіянням п’ятої колони», ‒ наголосив Василь Грицак.

Служба очікує від громадян підтримки та допомоги, зокрема у наданні інформації про підготовку терактів та диверсій.






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