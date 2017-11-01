СБУ затримала особу підозрювану у підриві полковника Служби Олександра Хараберюша

Про це на брифінгу повідомив Голова СБ України Василь Грицак.Оперативники СБУ встановили, що терористка проходила підготовку у так званому Центрі спеціальних операцій МДБ ДНР, який створений та діє під кураторством російських спецслужб. Безпосереднім організатором диверсії є керівник цього терористичного угруповання на прізвисько «Ленін», від якого зловмисниці були передані складові для закладання вибухівки.Під час тривалої спецоперації співробітники СБ України затримали виконавицю злочину в Одесі. Задокументовано, що вона пройшла підготовку на базі терористів, розташованій на території колишнього спортивного тренувального комплексу. «Всі люди, в яких Кремль та російські спецслужби бачать загрозу для себе, входять до групи ризику, стосовно них розробляються спецоперації, у тому числі із задіянням п’ятої колони», ‒ наголосив Василь Грицак.Служба очікує від громадян підтримки та допомоги, зокрема у наданні інформації про підготовку терактів та диверсій.