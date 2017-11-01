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Суддя «підробляла» на крадіжках нерухомості у переселенців

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Опубліковано - 1.11.2017 16:02 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Суддя «підробляла» на крадіжках нерухомості у переселенців
Суддя «підробляла» на крадіжках нерухомості у переселенців
Слідчими ГПУ і СБУ припинено діяльність злочинної групи, яка легалізовувала на окупованих територіях вкрадену терористами нерухомість громадян.

Про це повідомило Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

У вівторок, 31.10.2017, слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, затримано суддю одного з міськрайонних судів Одеської області, а також її спільника.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України.

Слідством установлено, що учасники організованої групи, до складу якої входили суддя, учасники терористичної організації «ДНР» та інші особи упродовж 2015-2016 років підроблювали рішення Кіровського районного суду м. Донецька від імені колишніх суддів цього суду щодо начебто зміни у 2013-2014 роках власників квартир на тимчасового окупованій території Донецької області.

Підроблені рішення суду надавалися реєстраторам, які переоформлювали об’єкти нерухомості на підставних осіб, після чого ними розпоряджалися учасники терористичної організації «ДНР».

Безперешкодність протиправної діяльності вказаної організованої групи на тимчасово окупованій території Донецької області забезпечував так званий «заступник міністра внутрішніх справ ДНР».

На цей час здобуто докази щодо протиправного заволодіння у такий спосіб 3-ма квартирами у м. Донецьк та м. Торез Донецької області. Досліджуються обставини готування та протиправного відчуження ще не менше 7 об’єктів нерухомого майна.

За результатами проведення обшуку за місцем проживання судді, окрім іншого, виявлено та вилучено гербову печатку і штамп ліквідованого Кіровського районного суду м. Донецька, чернетки, технічні паспорти на квартири, свідоцтва про смерть осіб, видані «ДНР», та інші документи і предмети, які використовувалися для підробки рішень суду.

На даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.

Готуються повідомлення про підозру та подання до Вищої ради правосуддя про надання згоди на утримання судді під вартою, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокуратура просить громадян, які постраждали від дій вказаної організованої групи, звертатися до Головної військової прокуратури (тел. 044-243-44-33, 044-596-72-10).


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