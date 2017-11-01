СБУ, Нацполіції та Держприкордонслужбі доручено посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим
Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у коментарі для ЗМІ.
За його словами, терористичні акти, спрямовані проти журналістів, працівників СБУ, Головного управління розвідки, а також жорстоке вбивство військовослужбовця Аміни Окуєвої спрямовані на нагнітання страху, розпачу та невпевненості населення у спроможності державних інституцій забезпечити правопорядок та спокій у суспільстві.
«З урахуванням цих реальних загроз СБУ, Нацполіції та Держприкордонслужбі України доручено посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим, прикордонний контроль та охорону державного кордону з Російською Федерацією, вжити заходів щодо активізації дій з вилучення із обігу незареєстрованої зброї, ефективної протидії озброєній злочинності, контрабанді засобів ураження, боєприпасів, вибухових речовин та їх незаконному обігу.
Допомогу в реалізації цих заходів надаватимуть усі силові структури України, а також, я сподіваюсь, ветерани АТО та всі небайдужі громадяни країни», - підсумував Секретар РНБО України.