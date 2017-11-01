У Британії розпочали розслідування щодо можливого втручання РФ у кампанію по Brexit

Про це повідомляє The Guardian.Повідомляється, що комісія перевірить, чи не порушив один з найбільших спонсорів кампанії, мільйонер Аарон Бенкс, правила фінансування напередодні референдуму 2016 року.Крім того, комісія розслідує пожертвування на суму 2,3 млн фунтів стерлінгів і оцінить, чи був Бенкс "справжнім джерелом" пожертвувань, зроблених від його імені.Справа в тому, що для проведення агітації референдуму за Brexit заборонялося використовувати кошти, отримані від благодійників за межами Великобританії і Гібралтару.Також в ході розслідування буде проведена оцінка того, чи прийняли одержувачі пожертвувань заходів для визначення джерел походження коштів.Як наголошується, минулого місяця депутат від лейбористів Бен Бредшоу закликав розслідувати пожертви Бенкса, зокрема, використання "тіньових коштів" у Brexit-кампанії в цілому.Парламентарій відзначив стурбованість суспільства з приводу іноземного, і особливо російського втручання в західну політику. У свою чергу Бенкс раніше хвалився зустрічами з російським послом, але наполягав, що фінансування з російських джерел не надходило.Нагадаємо, 31 серпня глава делегації ЄС Мішель Барньє повідомив, що прориву в переговорах про вихід Великої Британії з Європейського Союзу не відбулося. Брюссель і Лондон знову не змогли досягти прогресу за результатами вже третього раунду переговорів з основних тем Brexit.Згодом голова делегації Європейського союзу в переговорах щодо Brexit Мішель Барньє заявив, що переговори з Великою Британією зайшли в "глухий кут".