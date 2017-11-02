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Чи знаєте Ви, що:
- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Ситуація на фронті не зазнала змін

Війна з Росією (АТО) 78 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 2.11.2017 12:16 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті не зазнала змін
Ситуація на фронті не зазнала змін
Минула доба на Донбасі завершилась без суттєвих змін в обстановці. Російсько-окупаційні угруповання продовжували обстрілювати позиції сил АТО, поодиноко застосовуючи заборонене озброєння. Водночас, варто відзначити, що у другій половині доби дещо збільшилась активність противника на Луганському напрямку.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Так, увечері бойовики 4 рази били по наших позиціях неподалік Кримського, використовуючи увесь спектр піхотного озброєння та міномети калібру 82 міліметри. Бійці АТО симетрично відповідали ворогу. Унаслідок цього протистояння, близько 23 години отримав бойову травму один український захисник. Крім того, після 18 години окупанти випустили 8 мін калібру 120 міліметрів на підступах до Троїцького.

На Приморському напрямку ввечері найманці майже годину вели вогонь із протитанкових гранатометів і стрілецької зброї по опорним пунктам української армії біля Старогнатівки. Також, за уточненими даними, вчора вдень унаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець Національної гвардії України, а ще один отримав важкі поранення.

На Донецькому напрямку «гарячою точкою» й надалі залишається Авдіївська промзона. Тут увечері противник декілька годин бив із різних видів гранатометів по наших позиціях. Під вогонь із цієї ж зброї, наприкінці доби потрапили і оборонці Луганського і Майорська.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я.

Збройні сили України 13 разів вогнем у відповідь жорстко пригнічували активність ворога.

На жаль, за добу один український воїн загинув. Один був поранений, ще один захисник отримав бойову травму.




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