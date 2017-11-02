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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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Сьогодні на полігоні під Херсоном відбуваються планові випробування нових ракет

Захист держави Регіон: Херсонська область 66 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 2.11.2017 14:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Сьогодні на полігоні під Херсоном відбуваються планові випробування нових ракет
Сьогодні на полігоні під Херсоном відбуваються планові випробування нових ракет
Сьогодні, 02 листопада, на тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка, Херсонської області розпочалися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності.

Про це повідомила прес-служба Повітрянних Сил ЗСУ.

Загальне керівництво випробуваннями здійснює командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-полковник Сергій Дроздов.

До проведення заходу залучаються екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України.

З метою набуття бойового досвіду застосування зенітних ракетних систем, перевірки якості відновлених боєзапасів, у рамках проведення випробувань, бойові обслуги підрозділів зенітних ракетних військ відпрацьовуватимуть практичні завдання з бойовими (та імітованими) пусками зенітних керованих ракет по повітряним цілям-безпілотним літальним апаратам типу ВР-3“Рейс”.

Повітряні стрільби проходять виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, зі суворим дотриманням усіх норм міжнародного права.

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