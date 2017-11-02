Сьогодні на полігоні під Херсоном відбуваються планові випробування нових ракет
Про це повідомила прес-служба Повітрянних Сил ЗСУ.
Загальне керівництво випробуваннями здійснює командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-полковник Сергій Дроздов.
До проведення заходу залучаються екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України.
З метою набуття бойового досвіду застосування зенітних ракетних систем, перевірки якості відновлених боєзапасів, у рамках проведення випробувань, бойові обслуги підрозділів зенітних ракетних військ відпрацьовуватимуть практичні завдання з бойовими (та імітованими) пусками зенітних керованих ракет по повітряним цілям-безпілотним літальним апаратам типу ВР-3“Рейс”.
Повітряні стрільби проходять виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, зі суворим дотриманням усіх норм міжнародного права.