Кібервійна. Хакери РФ мали намір зламати 4700 поштових скриньок політиків по всій планеті

Хакери, які зламали пошту Гілларі Клінтон, кандидатки у президенти США від Демократичної партії, мали на меті викрадення інформації близько 4700 користувачів пошти Gmail по всій планеті. На це вказує список цілей хакерів, який опинився у руках журналістів Associated Press (AP).У списку згадуються поштові адреси президента України Петра Порошенка, опозиціойного депутата Сергія Лещенка, колишнього державного секретаря США Джона Керрі, представника Ватикану в Києві, московського панк-гурту Pussy Riot та багатьох інших посадовців і активістів різного рівня.Дані інформагенція зібрала завдяки компанії Secureworks, яка проаналізувала 19 тисяч шкідливих інтернет-посилань, десятки хакерських поштових повідомлень та інтерв’ю із понад сотнею жертв хакерів. Secureworks натрапила на витік даних хакерської групи Fancy Bear, що частково розкриває їхню схему злому поштових скриньок. П’ятеро експертів, залучених AP до оцінки результатів дослідження, заявили, що список поштових адрес являє перелік осіб, яких Кремль хотів би "дискредитувати чи змусити замовкнути".Підозри, що Fancy Bear є пов’язаною з російськими спецслужбами і мала на меті вплинути на вибори в США, не є новими, однак дані, отримані інформагенцією, є першим предметним доказом у цій справі.