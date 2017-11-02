Україна анонсувала запуск виробництва власних боєприпасів за стандартами НАТО

Про це повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку торгівлі України у четвер, 2 листопада.Зазначається, що розвиток боєприпасної галузі став першою за останні роки галузевою оборонною програмою."Для виконання цієї програми міністерство провело процедури по закупівлі лінії виробництва корпусів снарядів і гільз калібру 100-155 мм. Крім цього ми плануємо перехід на основний калібр, що використовується країнами НАТО — 155 мм", - зазначили у міністерстві.Повідомляється, що все обладнання, яке закуповується і буде постачатися в рамках цієї програми, буде адаптоване під стандарти НАТО."Вироблятися ці снаряди скоріш за все будуть на ДАХК "Артем". Також на фондах Міноборони планується виробляти патрони калібру від 5,45 мм до 14,5 мм", - додали у Мінекономрозвитку.Як повідомлялося раніше, до кінця року Міністерство оборони України планує запровадити як національні стандарти 41 стандарт Північно-атлантичного Альянсу.