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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Україна анонсувала запуск виробництва власних боєприпасів за стандартами НАТО

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Опубліковано - 2.11.2017 19:10 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Україна анонсувала запуск виробництва власних боєприпасів за стандартами НАТО
Україна анонсувала запуск виробництва власних боєприпасів за стандартами НАТО
Україна розпочне виробництво власних боєприпасів за стандартами НАТО.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку торгівлі України у четвер, 2 листопада.

Зазначається, що розвиток боєприпасної галузі став першою за останні роки галузевою оборонною програмою.

"Для виконання цієї програми міністерство провело процедури по закупівлі лінії виробництва корпусів снарядів і гільз калібру 100-155 мм. Крім цього ми плануємо перехід на основний калібр, що використовується країнами НАТО — 155 мм", - зазначили у міністерстві.

Повідомляється, що все обладнання, яке закуповується і буде постачатися в рамках цієї програми, буде адаптоване під стандарти НАТО.

"Вироблятися ці снаряди скоріш за все будуть на ДАХК "Артем". Також на фондах Міноборони планується виробляти патрони калібру від 5,45 мм до 14,5 мм", - додали у Мінекономрозвитку.

Як повідомлялося раніше, до кінця року Міністерство оборони України планує запровадити як національні стандарти 41 стандарт Північно-атлантичного Альянсу.

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