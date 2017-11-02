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СБУ знешкодила терориста

Війна з Росією (АТО) 100 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 2.11.2017 22:04 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

СБУ знешкодила терориста
СБУ знешкодила терориста
Служба безпеки України (СБУ) затримала в Києві громадянина Росії, який прибув в столицю з гранатами та “коктейлями Молотова”.

Про це в коментарі "112 Україна" заявив керівник Апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

За словами Гуськова, росіянин пересувався по Києву у формі працівника Національної поліції. Він був затриманий на автовокзалі під час підготовки злочину.

"Сьогодні працівниками СБУ був затриманий громадянин РФ, який обґрунтовано підозрюється, причетний до вчинення резонансних злочинів у м. Києві. Росіянин прибув у Києві вранці із іншого регіону України, привіз із собою гранати, пляшки із запалювальною сумішшю та холодну зброю. Цікаво, що, очевидно, для полегшення реалізації свого злочинного наміру, прибув та пересувався по Києву у формі спецпризначенця одного із підрозділів Нацполіції України. А це ще один злочин, відповідальність за який передбачено статтею 353 "привласнення владних повноважень". Громадянин РФ був затриманий СБУ на одному із автовокзалів Києва на стадії готування злочину. Здійснюється огляд місця події та інші процесуальні дії, - заявив він.

Гуськов зазначив, що спецслужби РФ в ці дні намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні.

"СБУ має відповідну інформацію, що спецслужбами РФ суттєво активізована робота, яка спрямована на спробу дестабілізувати ситуацію в Україні, з метою нагнітання страху, поширення панічних настроїв", - констатував він.

Як раніше повідомлялося, поліція Києва і столичного регіону перейшла на посилений режим несення служби.

Такі заходи в поліції пояснюють ускладненням оперативної обстановки в столиці і області, обумовленим вчиненням низки резонансних злочинів. Як приклад в поліції призвели замах на Адама Осмаєва і вбивство Аміни Окуевої.

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