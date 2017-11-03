Ситуація на фронті: перестрілки без застосування артилерії

Про це повідомив прес-центр АТО.Так, на Луганському напрямку, після 18 години противник тричі бив із гранатометів і великокаліберних кулеметів по оборонцях Кримського.Під вогонь із цієї ж зброї потрапив наш опорний пункт неподалік Лебединського, що на Приморському напрямку.На Донецькому напрямку наприкінці доби ворог застосовував гранатомети різних видів та стрілецьку зброю біля Луганського, Кам’янки та Бутівки. А з кулеметів окупанти обстрілювали підступи до Авдіївки та Зайцевого.Загалом за минулу добу бойовики 16 разів порушили перемир’я.Наші захисники 13 разів вогнем із озброєння, що не заборонене мирними домовленостями, примушували найманців до миру.Унаслідок бойових дій один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.