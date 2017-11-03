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Ситуація на фронті: перестрілки без застосування артилерії

Війна з Росією (АТО) 103 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 3.11.2017 13:53 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: перестрілки без застосування артилерії
Ситуація на фронті: перестрілки без застосування артилерії
Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка залишалась неспокійною. Російсько-окупаційні угруповання продовжували обстріли позицій сил АТО на всіх напрямках, застосовуючи переважно піхотне озброєння.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Так, на Луганському напрямку, після 18 години противник тричі бив із гранатометів і великокаліберних кулеметів по оборонцях Кримського.

Під вогонь із цієї ж зброї потрапив наш опорний пункт неподалік Лебединського, що на Приморському напрямку.

На Донецькому напрямку наприкінці доби ворог застосовував гранатомети різних видів та стрілецьку зброю біля Луганського, Кам’янки та Бутівки. А з кулеметів окупанти обстрілювали підступи до Авдіївки та Зайцевого.

Загалом за минулу добу бойовики 16 разів порушили перемир’я.

Наші захисники 13 разів вогнем із озброєння, що не заборонене мирними домовленостями, примушували найманців до миру.

Унаслідок бойових дій один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.




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