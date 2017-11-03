За рік на Донбасі загинуло понад 400 мирних жителів

Протягом 2017 року в зоні боїв на Донбасі загинули понад 400 мирних жителів, повідомив у п’ятницю, 3 листопада, заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александер Гуґ (Alexander Hug)."На минулому тижні СММ ОБСЄ в Україні зафіксувала 5892 порушення припинення вогню. Таким чином, з початку цього року загальна кількість порушень складає 325 тисяч", - заявив Гуґ під час брифінгу в Києві, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". За словами представника місії ОБСЄ, майже 27 тисяч з цих порушень перемир’я були вчинені з використанням забороненої зброї, яка мала бути відведена від лінії розмежування.Гуґ зазначив, що минулого тижня спостерігачі зафіксували 48 одиниць такого озброєння: 31 - на підконтрольних і 17 - на непідконтрольних Києву територіях. "За цей рік ми зафіксували понад 3800 одиниць важкого озброєння, які були розміщені з порушенням лінії розмежувань, більше двох третин з них - на територіях, непідконтрольних Україні ", - вказав він.За словами заступника голови місії ОБСЄ, сторони конфлікту замість виконання мінських домовленостей роблять вигляд, що їх виконають, і зосереджуються на суперечках навколо того, що треба виконувати в першу чергу. Гуґ також додав, що за цей рік було зафіксовано дві тисячі випадків обмежень пересування СММ ОБСЄ - переважно через нерозмінування територій або ж через обмеження з боку військових чи "озброєних осіб". Частіше такі випадки, за його словами, стаються на непідконтрольних Києву територіях.