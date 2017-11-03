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За рік на Донбасі загинуло понад 400 мирних жителів

Війна з Росією (АТО) 83 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 3.11.2017 22:02 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

За рік на Донбасі загинуло понад 400 мирних жителів
За рік на Донбасі загинуло понад 400 мирних жителів
Місія ОБСЄ нарахувала 325 тисяч порушень режиму перемир’я на Донбасі протягом 2017 року. За цей час у зоні конфлікту загинуло понад 400 цивільних осіб.

Протягом 2017 року в зоні боїв на Донбасі загинули понад 400 мирних жителів, повідомив у п’ятницю, 3 листопада, заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александер Гуґ (Alexander Hug).

"На минулому тижні СММ ОБСЄ в Україні зафіксувала 5892 порушення припинення вогню. Таким чином, з початку цього року загальна кількість порушень складає 325 тисяч", - заявив Гуґ під час брифінгу в Києві, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". За словами представника місії ОБСЄ, майже 27 тисяч з цих порушень перемир’я були вчинені з використанням забороненої зброї, яка мала бути відведена від лінії розмежування.

Гуґ зазначив, що минулого тижня спостерігачі зафіксували 48 одиниць такого озброєння: 31 - на підконтрольних і 17 - на непідконтрольних Києву територіях. "За цей рік ми зафіксували понад 3800 одиниць важкого озброєння, які були розміщені з порушенням лінії розмежувань, більше двох третин з них - на територіях, непідконтрольних Україні ", - вказав він.

За словами заступника голови місії ОБСЄ, сторони конфлікту замість виконання мінських домовленостей роблять вигляд, що їх виконають, і зосереджуються на суперечках навколо того, що треба виконувати в першу чергу. Гуґ також додав, що за цей рік було зафіксовано дві тисячі випадків обмежень пересування СММ ОБСЄ - переважно через нерозмінування територій або ж через обмеження з боку військових чи "озброєних осіб". Частіше такі випадки, за його словами, стаються на непідконтрольних Києву територіях.

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