X

Вітаємо на нашому сайті!



У Вас встановлене розширення AdBlock або подібне. Будь ласка, додайте наш сайт до білого списку, - тим самим Ви сприятимете його розвитку, - адже сайт не утримується олігархами.
Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

4 листопада 2017, субота

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Голодомор
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- в містечку Заліщики (Тернопільська область), після нападу Німеччини на Польщу в 1939 році, деякий час перебував польський уряд. А вже після вступу у війну Радянського Союзу, цей уряд через Румунію евакуюється в Англію, й до 1945 року вважався легітимним урядом Польщі...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Ситуація на фронті: війська агресора збільшили вогневу активність

Війна з Росією (АТО) 71 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 4.11.2017 12:29 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: війська агресора збільшили вогневу активність
Ситуація на фронті: війська агресора збільшили вогневу активність
Наприкінці минулої доби обстановка в районі проведення АТО й надалі залишалась напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Якщо у попередні декілька днів кількість обстрілів наших позицій зменшилась, то вчора ворог активізував вогневі провокації фактично вздовж усієї лінії розмежування.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Так, найбільш гаряче було на Донецькому напрямку. Майже з 18 години і до опівночі бойовики били з гранатометів та кулеметів по оборонцях Авдіївки. Українські воїни жорстко відповідали противнику. У результаті цього протистояння, близько 19 години отримав поранення один наш військовослужбовець.
Також, під вогонь піхотного озброєння окупантів, увечері потрапили наші опорні пункти біля Пісків, Зайцевого, шахти Бутівка та двічі неподалік Луганського. А у районі Троїцького ворог застосовував міномети калібру 120 міліметрів.

На Луганському напрямку, неподалік Новоолександрівки, унаслідок обстрілу бойовиків з великокаліберного кулемету отримав поранення ще один військовослужбовець сил АТО.

Крім того, з мінометів калібру 82 міліметри окупанти били на підступах до Трьохізбенки. А увесь спектр піхотного озброєння застосовували біля Станиці Луганської, Новозванівки, Валуйського.

На Приморському напрямку, увечері під вогнем проросійських найманців опинилися українські укріплення на околицях Талаківки і Тарамчука.

Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання 29 разів порушили перемир’я.

Сили АТО 17 разів, переважаючим вогнем, жорстко примушували ворога до миру.

Унаслідок бойових дій троє наших військових отримали поранення.




Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Війна з Росією (АТО)»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Ніколи не виживе той народ, котрий сприймає свою історію очима сусідів”
Фрідріх Ніцше

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Internet Map Счётчик тиц и PR

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.