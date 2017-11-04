Ситуація на фронті: війська агресора збільшили вогневу активність

Про це повідомив прес-центр АТО.Так, найбільш гаряче було на Донецькому напрямку. Майже з 18 години і до опівночі бойовики били з гранатометів та кулеметів по оборонцях Авдіївки. Українські воїни жорстко відповідали противнику. У результаті цього протистояння, близько 19 години отримав поранення один наш військовослужбовець.Також, під вогонь піхотного озброєння окупантів, увечері потрапили наші опорні пункти біля Пісків, Зайцевого, шахти Бутівка та двічі неподалік Луганського. А у районі Троїцького ворог застосовував міномети калібру 120 міліметрів.На Луганському напрямку, неподалік Новоолександрівки, унаслідок обстрілу бойовиків з великокаліберного кулемету отримав поранення ще один військовослужбовець сил АТО.Крім того, з мінометів калібру 82 міліметри окупанти били на підступах до Трьохізбенки. А увесь спектр піхотного озброєння застосовували біля Станиці Луганської, Новозванівки, Валуйського.На Приморському напрямку, увечері під вогнем проросійських найманців опинилися українські укріплення на околицях Талаківки і Тарамчука.Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання 29 разів порушили перемир’я.Сили АТО 17 разів, переважаючим вогнем, жорстко примушували ворога до миру.Унаслідок бойових дій троє наших військових отримали поранення.