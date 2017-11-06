Північнокорейська криза. Наземне вторгнення - єдиний спосіб нейтралізувати ядерний арсенал Північної Кореї

На запит Палати Представників, Пентагон аналізував можливі військові сценарії розвитку ситуації на корейському півострові. У відповідь на вторгнення, КНДР може застосувати біологічну або хімічну зброю. В наслідок операції лише у перші дні, можуть загинути до 300 тисяч людей, 100 тисяч з яких - американці, підсумовує документ. У доповіді також розглядається можлива реакція з боку Росії і Китаю. Військові в Пентагоні припускають, що "Росія чи Китай можуть вирішити уникнути конфлікту із США або виступити на боці Сполучених Штатів".У відповідь на лист Пентагона, 15 американських законодавців у неділю виступили з заявою, у якій закликали Дональда Трампа зважити на потенційні небезпеки і утриматися від агресивної риторики і погроз завдати удару по Північній Кореї.