X

Вітаємо на нашому сайті!



У Вас встановлене розширення AdBlock або подібне. Будь ласка, додайте наш сайт до білого списку, - тим самим Ви сприятимете його розвитку, - адже сайт не утримується олігархами.
Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

6 листопада 2017, понеділок

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Голодомор
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- в містечку Бердичів (Житомирська область) в костьолі Святої Варвари 14 березня 1850 року місцева красуня Евеліна Ганська була повінчана з Оноре де Бальзаком. В цьому ж містечку тривалий час жив Фредерік Шопен, окрім написання музики, він також керував роботами по реставрації тамтешнього органу...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Північнокорейська криза. Наземне вторгнення - єдиний спосіб нейтралізувати ядерний арсенал Північної Кореї

Світ навколо нас 92 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 6.11.2017 10:28 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Північнокорейська криза. Наземне вторгнення - єдиний спосіб нейтралізувати ядерний арсенал Північної Кореї
Північнокорейська криза. Наземне вторгнення - єдиний спосіб нейтралізувати ядерний арсенал Північної Кореї
Наземне вторгнення - це єдиний спосіб виявити і нейтралізувати ядерні об’єкти та увесь ядерний арсенал Північної Кореї. Такий підсумок аналітичної записки, яку Пентагон відправив у Конгрес.

На запит Палати Представників, Пентагон аналізував можливі військові сценарії розвитку ситуації на корейському півострові. У відповідь на вторгнення, КНДР може застосувати біологічну або хімічну зброю. В наслідок операції лише у перші дні, можуть загинути до 300 тисяч людей, 100 тисяч з яких - американці, підсумовує документ. У доповіді також розглядається можлива реакція з боку Росії і Китаю. Військові в Пентагоні припускають, що "Росія чи Китай можуть вирішити уникнути конфлікту із США або виступити на боці Сполучених Штатів".

У відповідь на лист Пентагона, 15 американських законодавців у неділю виступили з заявою, у якій закликали Дональда Трампа зважити на потенційні небезпеки і утриматися від агресивної риторики і погроз завдати удару по Північній Кореї.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Світ навколо нас»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Три речі роблять націю великою і процвітаючою: плодоносний ґрунт, діяльна промисловість і легкість пересування людей і товарів”
Френсіс Бекон

 
Відпочинок на схилах Дніпра
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Internet Map Счётчик тиц и PR

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.