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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Ситуація на фронті: важка артилерія окупантів не стріляла

Війна з Росією (АТО) 35 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 7.11.2017 11:41 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: важка артилерія окупантів не стріляла
Ситуація на фронті: важка артилерія окупантів не стріляла
Наприкінці минулої доби обстановка в районі проведення АТО й далі залишалася напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Після 18 години бойовики продовжили обстріли наших позицій, поодиноко застосовуючи міномети різних калібрів.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Так, на Маріупольському напрямку окупанти двічі били по укріпленнях сил АТО із 120-міліметрових мінометів неподалік Водяного. А під вогонь мінометів калібру 82 міліметри потрапили оборонці Верхньоторецького. Крім того, ворог застосовував протитанкові гранатомети і кулемети на підступах до Красногорівки.

На Луганському напрямку під мінометним вогнем опинились опорні пункти Збройних Сил України біля Трьохізбенки. А з гранатометів противник бив неподалік Луганського і Новолуганського.

Неспокійно було і в районі Авдіївки. Тут, увечері загарбники упродовж години обстрілювали наші позиції з піхотного озброєння.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я.

Сили АТО 8 разів переважаючим вогнем примушували ворога припинити провокації.

Унаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає.




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