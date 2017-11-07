Ситуація на фронті: важка артилерія окупантів не стріляла
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Так, на Маріупольському напрямку окупанти двічі били по укріпленнях сил АТО із 120-міліметрових мінометів неподалік Водяного. А під вогонь мінометів калібру 82 міліметри потрапили оборонці Верхньоторецького. Крім того, ворог застосовував протитанкові гранатомети і кулемети на підступах до Красногорівки.
На Луганському напрямку під мінометним вогнем опинились опорні пункти Збройних Сил України біля Трьохізбенки. А з гранатометів противник бив неподалік Луганського і Новолуганського.
Неспокійно було і в районі Авдіївки. Тут, увечері загарбники упродовж години обстрілювали наші позиції з піхотного озброєння.
Загалом від початку доби незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я.
Сили АТО 8 разів переважаючим вогнем примушували ворога припинити провокації.
Унаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає.