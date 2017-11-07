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Росія має два варіанти дій на Донбасі - кіпрської опції не дано

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Опубліковано - 7.11.2017 12:28 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Росія має два варіанти дій на Донбасі - кіпрської опції не дано
Росія має два варіанти дій на Донбасі - кіпрської опції не дано
Курт Волкер вважає, що Росія має два варіанти дій на Донбасі.

"Росія має два варіанти дій на Донбасі. Якщо вони хочуть створити заморожений конфлікт, як в Абхазії, Південній Осетії, чи Придністров’ї, то це буде їм багато коштувати. Однак, якщо захочуть, вони це зроблять попри великі витрати", - заявив спеціальний представник США щодо України Курт Волкер, відповідаючи на запитання на брифінгу в Державному департаменті.

"Альтернатива – це коли Росія виведе свої сили і сприятиме розміщенню миротворців ООН, що принесе всім мир і дозволить просуватись у втіленні Мінського процесу. Це – другий сценарій", - наголосив Волкер.

Волкер заперечив можливість перетворення ситуації на тривалий конфлікт. "Міжнародна спільнота не хоче ще одного Кіпру, - наголосив він. - Не знаю скільки років вже є миротворці на Кіпрі. Не думаю, що цього хоче і Україна. Вона хоче відновити суверенітет на власній території і тому має стимули для втілення Мінських домовленостей".

Саме виконання політичних аспектів Мінських домовленостей вимагають росіяни під час переговорів, - повідомив Волкер.

"Для росіян важливо бачити політичні кроки від України в рамках Мінського процесу. Наприклад, той факт, що Україна поновила закон про спеціальний статус 6 жовтня є важливим політичним кроком від України, який показав, що вона притримується введення спеціального статусу коли це буде можливо.

Цікаво чи на наступній зустрічі вони висунуть щось іще, але це було те, чого вони прагнули", - наголосив Волкер.

З питання введення миротворців, саме США запропонували Україні не висувати контрпропозицій до російської ініціативи, - заявив Волкер.

"Декілька років тому Україна запропонувала ідею залучення миротворців ООН на сході України. На той час, Росія була не готова розглядати таку можливість. Коли Росія виклала свої ідеї стосовно цього, Україна була готова висунути власну пропозицію", - поінформував Волкер.

"З того часу відбулись деякі зміни, було проведено обговорення, Сполучені Штати стали більш залученими до прямих перемовин з Росією і Росія проявила ініціативу, запропонувавши щось", - заявив Волкер.

США, за словами Волкера, запропонували Україні: "Давайте не висувати змагальних постанов. Давайте обговоримо принципову позицію; про те, що мають робити ефективні миротворчі сили, подивитись, чи можна досягти певної згоди, радше ніж конкурувати проектами постанов".

Тепер триває обговорення принципів та елементів, потрібних для майбутньої постанови РБ ООН.

Волкер може відвідати Луганськ та Донецьк, але тільки після їх визволення.

"Я з задоволенням відвідаю Луганськ та Донецьк, - повідомив Волкер, - але тільки тоді, як ми досягнемо миру, безпеки всього населення на сході України – російськомовного та україномовного і всіх, хто там є - ми втілимо Мінські домовленості і відновимо суверенітет України. Тоді я хотів би відвідати ці території, щоб подивитись як вони відновлюються".

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