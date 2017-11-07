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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Відбулись успішні військові випробування українських боєприпасів

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Опубліковано - 7.11.2017 13:47 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Відбулись успішні військові випробування українських боєприпасів
Відбулись успішні військові випробування українських боєприпасів
Сьогодні відбулись успішні військові випробування боєприпасів, вироблених на українських підприємствах.

Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань на військовому полігоні у Дівичках, повідомила прес-служба РНБО.

За його словами, РНБО України поставила завдання перед українським оборонним комплексом налагодити виробництво боєприпасів. «Це дуже важлива тема для зміцнення обороноздатності країни, її актуальність значно зросла після того, як було знищено два наших потужних арсенали», - сказав він.

Секретар РНБО України повідомив про успішні військові випробування боєприпасів українського виробництва. «І що дуже важливо, - це найдефіцитніша група боєприпасів, а саме: 152-мм снаряди, гранати (ВОГ) для АГС і 60-мм міни для нових українських мінометів, які вже поставлені на озброєння Збройних Сил України», - сказав він, додавши, що під час стрільб усі боєприпаси підтвердили задані бойові характеристики.

Турчинов зазначив, що після проведення найближчим часом державних випробувань та прийняття на озброєння цих боєприпасів розпочнеться їх серійне виробництво.

Секретар РНБО України наголосив, що після початку серійного виробництва «у наших військових на фронті вже не буде проблем ані з гранатами для АГС, ані з боєприпасами крупного калібру, ані з мінами для мінометів».

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