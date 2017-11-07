Відбулись успішні військові випробування українських боєприпасів

Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань на військовому полігоні у Дівичках, повідомила прес-служба РНБО.За його словами, РНБО України поставила завдання перед українським оборонним комплексом налагодити виробництво боєприпасів. «Це дуже важлива тема для зміцнення обороноздатності країни, її актуальність значно зросла після того, як було знищено два наших потужних арсенали», - сказав він.Секретар РНБО України повідомив про успішні військові випробування боєприпасів українського виробництва. «І що дуже важливо, - це найдефіцитніша група боєприпасів, а саме: 152-мм снаряди, гранати (ВОГ) для АГС і 60-мм міни для нових українських мінометів, які вже поставлені на озброєння Збройних Сил України», - сказав він, додавши, що під час стрільб усі боєприпаси підтвердили задані бойові характеристики.Турчинов зазначив, що після проведення найближчим часом державних випробувань та прийняття на озброєння цих боєприпасів розпочнеться їх серійне виробництво.Секретар РНБО України наголосив, що після початку серійного виробництва «у наших військових на фронті вже не буде проблем ані з гранатами для АГС, ані з боєприпасами крупного калібру, ані з мінами для мінометів».